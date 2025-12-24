Menu
ENTÃO É NATAL!

De Neymar a Virginia: confira as decorações de natal dos famosos

Artistas compartilharam com o público seus enfeites natalinos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/12/2025 - 10:45 h
Natal dos famosos de 2025
Natal dos famosos de 2025 -

Entre árvores e luzes de Natal, as casas se iluminam nessa época do ano, e na casa dos famosos não é diferente. Com decorações de tirar o fôlego, os artistas capricharam nos detalhes e usaram a criatividade.

Famosos como Virginia, Neymar e Larissa Manoela compartilharam com o público suas decorações natalinas, que vão desde propostas minimalistas até as mais extravagantes. Confira!

Natal dos famosos

Virginia Fonseca

A influenciadora exibiu o presente que ganhou do namorado, o jogador Vini Jr., em frente à árvore de Natal. A decoração traz bolas grandes em tons de vermelho, ursinhos de pelúcia e outros elementos temáticos.

Virgínia também mostrou momentos especiais ao lado dos filhos, na decoração exuberante da mansão.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

Sthefane Matos

A influenciadora baiana apostou em uma decoração em tons de vermelho para sua árvore de Natal. Casada com o cantor de arrocha Kevin Jones, ela compartilhou os detalhes da ornamentação ao lado da família nas redes sociais.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Apaixonados pelo universo Disney, Larissa Manoela e André Luiz Frambach escolheram esse tema para decorar a casa. A árvore do casal conta com pelúcias do Mickey, Minnie, Pateta, Stitch e Buzz Lightyear, deixando o ambiente lúdico e cheio de charme.

Imagem ilustrativa da imagem De Neymar a Virginia: confira as decorações de natal dos famosos
| Foto: Reprodução| Instagram

Neymar e Bruna Biancardi

Para celebrar o Natal com as filhas Mavie e Mel, o casal montou duas árvores. Uma delas combina bolas brancas, laços pretos e ursinhos; a outra aposta no brilho do rosa, branco e dourado, criando um clima elegante e festivo.

Imagem ilustrativa da imagem De Neymar a Virginia: confira as decorações de natal dos famosos
| Foto: Reprodução| Instagram

Nicole Bahls

O tema escolhido por Nicole Bahls para este ano foi “Laços que nos Conectam”, simbolizando união, amor, família e pessoas especiais. A modelo apostou em uma árvore com detalhes em verde e dourado, sofisticada e cheia de significado.

Imagem ilustrativa da imagem De Neymar a Virginia: confira as decorações de natal dos famosos
| Foto: Reprodução| Instagram

Paolla Oliveira

Nas redes sociais, Paolla Oliveira compartilhou sua decoração natalina. Para este ano, a atriz optou por um estilo minimalista: uma árvore com paleta clássica em branco, vermelho e dourado, simples e elegante.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

