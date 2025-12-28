Ex-BBB vira alvo de processo após mais de 30 vitórias na loteria

Influenciadora já acumula mais de 30 premiações - Foto: Reprodução| Redes sociais

Paulinha Leite, ex-participante do Big Brother Brasil, entrou na mira da Caixa Econômica Federal após uma ação judicial movida contra sua empresa, a Unindo Sonhos. A influenciadora, que já acumula mais de 30 premiações, ficou conhecida por ensinar estratégias para participar de jogos de sorte, como a Mega-Sena.

A ação foi aberta porque, segundo a Caixa, apenas o banco possui autorização legal para operar serviços lotéricos no Brasil. No processo, o órgão pede que Paulinha e sua empresa fiquem impedidas de realizar apostas no território nacional.

No entanto, a influenciadora afirma que não há irregularidades nas atividades da Unindo Sonhos. Segundo ela, a empresa não realiza apostas ou sorteios, atuando apenas como organizadora de bolões entre amigos, conhecidos e internautas.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, Paulinha ironizou a situação em uma publicação: “E vou ganhar de novo esse 1 bilhão, aí vão ter que processar de novo hahaha! E quem participar dos meus bolões também, na @unindosonhoss”, escreveu.

Empresa chegou a ser suspensa

Em agosto deste ano, a Unindo Sonhos chegou a ter suas atividades suspensas por decisão judicial, incluindo o bloqueio de conteúdos nas redes sociais. Entretanto, a medida foi revertida pouco depois pelo desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que autorizou a continuidade das operações.

A decisão levou em conta um ofício publicado em 2024 pelo Ministério da Fazenda, que aponta que plataformas desse tipo não se enquadram como serviços lotéricos, mas sim como intermediárias entre os jogadores e a Caixa.