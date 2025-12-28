Menu
ENTRETENIMENTO
EMOCIONANTE

Gloria Perez desabafa após 33 anos da morte da filha: "Só dói”

Autora compartilhou desabafo nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

28/12/2025 - 13:51 h
Gloria Perez e Daniela Perez
Gloria Perez e Daniela Perez -

Gloria Perez emocionou os seguidores com um desabafo nas redes sociais. Completando 33 anos da morte de sua filha, Daniela Perez, neste domingo, 28, a autora relembrou o caso e falou sobre a dor do luto.

“Tanta vontade de viver, tanta alegria, tantos sonhos… que vida bonita você tinha pela frente. Hoje faz 33 anos e eu repito: o tempo não ameniza nada, só passa. Assim como a dor, não ensina nada, só dói. 28/12/1992”, escreveu.

Ainda na postagem, com a ajuda de inteligência artificial, uma foto da mãe e da filha foi transformada em uma cena de carinho, o que emocionou ainda mais fãs e famosos.

Entre as celebridades que deixaram mensagens, estão Ingrid Guimarães, Letícia Sabatella e Betty Gofman. “Dani era um raio de sol, cheia de luz e empatia. Inesquecível. Fizemos algumas aulas de dança juntas, uma aula que ela fez questão de me apresentar e me levar”, disse Gofman.

“Lembro tanto dela. Sinto muito”, escreveu Ingrid Guimarães. Já Solange Couto comentou: “Quem, como eu, a conheceu, não esquece. Te abraçamos tentando amenizar uma dor de mãe que sabemos que jamais passará”.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gloria Perez (@gloriafperez)

Sobre o caso

Daniela Perez foi brutalmente assassinada no dia 28 de dezembro de 1992. A atriz foi morta pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e por sua então esposa, Paula Thomaz.

Ela foi emboscada após sair das gravações e sofreu 18 perfurações de punhal em um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O crime teria sido motivado pelo fato de Guilherme acreditar que seu personagem na novela estava sendo reduzido e culpar Daniela por, supostamente, influenciar a mãe, autora da trama, "De Corpo e Alma", da TV Globo.

