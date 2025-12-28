Festival Virada: cantores astros do TikTok ganham mais que estrelas do Axé

Léo Foguete durante o Festival Virada Salvador 2026 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Festival Virada Salvador começou neste sábado, 27, e promete levar um grande público ao longo de 5 dias de festas em comemoração a chegada do novo ano. Os cachês pagos aos artistas foram divulgados no Diário Oficial do Município e o sucesso financeiro de jovens artistas que fazem sucesso no TikTok chama atenção.

Ao todo, a prefeitura de Salvador anunciou um investimento de R$ 13 milhões pagos para as mais de 20 atrações que vão se apresentar na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, entre este sábado, 27, até a próxima quarta-feira, 31.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os jovens Felipe Amorim, de 29 anos, e Léo Foguete, de 21, receberam cachê de R$ 400 mil cada para se apresentar no evento em Salvador. O cachê deles é maior do que o de nomes famosos da música local, como Durval Lélis, Claudia Leitte, Psirico e até mesmo o lendário Edson Gomes.

Para efeito de comparação, Edson Gomes, baiano considerado o Rei do Reggae no Brasil e com mais de 50 anos de carreira, se apresenta no Festival Virada Salvador com um cachê de R$ 180 mil. Somente o Olodum (R$ 160 mil) tem um valor menor.

Outro cachê que chama atenção é de Nattanzinho Lima, cantor de arrocha que estorou em 2024/2025 e é agenciado por Wesley Safadão. O jovem sergipano de 23 anos vai receber R$ 750 mil pela apresentação

Os artistas baianos que irão receber mais do que Felipe Amorim e Léo Foguete são Ivete Sangalo (dona do maior cachê), Pablo, Bell Marques, Leo Santana e Xanddy Harmonia.

Os valores dos cachê no Festival Virada Salvador 2026

Jorge e Mateus: R$ 1 milhão;

Ivete Sangalo: R$ 1 milhão;

DJ Alok: R$ 850 mil;

Simone Mendes: R$ 800 mil;

Nattan: R$ 800 mil;

Mari Fernandez: R$ 800 mil;

Pablo: R$ 750 mil;

Bell Marques: R$ 750 mil;

Matheus e Kauan: R$ 750 mil;

Natanzinho Lima: R$ 750 mil;

Belo: R$ 700 mil;

Leo Santana: R$ 600 mil;

Xanddy Harmonia: R$ 450 mil;

Timbalada: R$ 450 mil;

Felipe Amorim: R$ 400 mil;

Leo Foguete: R$ 400 mil;

Durval Lélis: R$ 350 mil

Claudia Leitte: R$ 350 mil;

Psirico: R$ 300 mil;

Tony Salles: R$ 300 mil;

Banda Parangolé: R$ 250 mil;

Edson Gomes: R$ 180 mil;

Banda Olodum: R$ 160 mil.

Primeiro dia do Festival Virada Salvador 2026 | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Quem são Felipe Amorim e Léo Foguete?

Novidades no Festival Virada Salvador, Felipe Amorim e Léo Foguete são sucesso nas redes sociais, especialmente o TikTok, por músicas que viralizam em trends e 'dancinhas' de outros influenciadores digitais.

Felipe Amorim é nascido em Fortaleza e reconhecido por mesclar gêneros como piseiro, forró, funk e trap. Ele já compôs sucessos para grandes nomes como Os Barões da Pisadinha ("Tá Rocheda"), Wesley Safadão e Xand Avião.

Em 2025, consolidou hits como "Eu Vou na Sua Casa" (com BIN e Vitão), que alcançou o topo do Spotify Brasil. Outras faixas lançadas ou em destaque no ano incluem "GOSTOSIN" (parceria com Anitta e Hitmaker) e "Morena Jambo".

Felipe Amorim atingiu a marca de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, tornando-se o artista nordestino mais ouvido na plataforma em julho. Em outubro, figurou no Top 10 de engajamento médio geral no Instagram, superando nomes consolidados da música nacional.

Já o pernambucano Léo Foguete vive seu primeiro ano de grande sucesso após viralizar com o hit "Última Noite" (em parceria com Nattan), que alcançou o Top 10 do Spotify Brasil, com mais de 12 milhões de ouvintes mensais.

Na retrospectiva de 2025, sua música "Cópia Proibida" figurou como a 8ª mais ouvida do Brasil, e seu álbum Obrigado Deus foi o 4º mais ouvido do ano no país. 'Cópia Proibida' soma quase 90 milhões de visualizações no Youtube.

O engajamento digital massivo culminou na assinatura de um contrato com a Universal Music Brasil, descrito como um dos maiores para um artista em ascensão no país.

Léo Foguete foi o primeiro a se apresentar no sábado, 27, dia inicial do Festival Virada Salvador. Já Felipe Amorim sobe ao palco na terça-feira, 30 de dezembro.

Público jovem acompanhando show de Léo Foguete | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Prefeito comenta investimento no Festival

Em entrevista coletiva na abertura do Festival Virada Salvador 2026, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) defendeu os cachês pagos a artistas que vão se apresentar no evento.

Bruno Reis argumentou que os valores não são pagos diretamente pela prefeitura e sim através de parcerias com a iniciativa privada. Além disso, destacou o retorno financeiro para a cidade através de turismo e serviços.

“O patrocínio quase que custeia todos os cachês. Na prática, são recursos privados, mas o que a gente ganha na promoção da imagem, na geração de emprego e renda, o que a gente ganha com os nossos hotéis lotados, bares, restaurantes, as pessoas consumindo nossos produtos típicos, e o que arrecadamos por conta disso, acaba que no final do dia um evento como esse, se torna investimento, ou seja, prefeitura acaba tendo uma receita maior do que a despesa e é isso que permite a gente fazer tantos investimentos em todas as áreas. A gente poderia passar a noite toda aqui falando dos benefícios que ele traz pra cidade”, afirmou o prefeito.

“2025 foi um ano difícil para todo mundo. Tantas batalhas, tantos desafios, problemas que foram enfrentados, situação política que vive o Brasil…A gente às vezes precisa um pouco disso. As pessoas estão tendo um momento de alegria, de felicidade, de diversão para fechar um ciclo e iniciar um novo ciclo do ano que vem, que com fé em Deus, será muito melhor do que esse que passou”, acrescentou.

Bruno Reis em coletiva no primeiro dia do Festival Virada Salvador | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Programação completa do Festival Virada Salvador