HOME > BAHIA
BAHIA

Paraíso dos famosos: aeroporto de Trancoso atinge capacidade máxima

Destrito é conhecido como um dos destinos favoritos dos artistas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

28/12/2025 - 12:59 h
Imagem ilustrativa da imagem Paraíso dos famosos: aeroporto de Trancoso atinge capacidade máxima
-

Conhecido como um dos destinos favoritos dos famosos para o fim de ano, o distrito de Trancoso está enfrentando um cenário de superlotação. O aeroporto de Terravista informou, por meio das redes sociais, que atingiu sua capacidade máxima de operação para o período de e não tem mais vagas para aeronaves até o dia 4 de janeiro de 2026.

Entre os que escolheram o paraíso baiano para passar as férias estão Virginia Fonseca, Vini Jr. e Luciano Huck, além outros famosos. O grande número de turistas também contribui para a intensificação da lotação na região.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O aeroporto conta com uma pista asfaltada de 1.500 metros de comprimento por 30 metros de largura e opera, em média, 4 mil pousos e decolagens por ano, facilitando o acesso de visitantes de alto padrão ao destino.

Diárias de R$ 14 mil

Localizado no extremo sul da Bahia, o distrito de Porto Seguro reúne hospedagens luxuosas, como a Reserva Jacumã, onde a família de Virgínia Fonseca está hospedada. O espaço possui heliponto, vista privilegiada para o mar e diárias que, nesta época do ano, começam em R$ 14 mil.

Nas redes sociais, o casal revelou na última quinta-feira,25, que está no local e vem compartilhando momentos especiais diretamente de Trancoso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

famosos trancoso Virginia e Vini Jr

