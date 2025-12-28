Menu
Luana Piovani detona Gisele Bündchen e Beyoncé: “Humanamente falso”

Atriz critica ídolos globais por proximidade com família Trump e falta de posicionamento

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

28/12/2025 - 15:41 h
Luana Piovani refletiu sobre a concentração de poder e a falta de cobrança entre as elites
Luana Piovani refletiu sobre a concentração de poder e a falta de cobrança entre as elites

Luana Piovani utilizou suas redes sociais neste domingo, 28, para criticar duramente Gisele Bündchen, Beyoncé e Jay-Z. Em um vídeo reflexivo, a atriz questionou a influência de celebridades mundiais, afirmando que, apesar do poder que detêm, elas não promovem mudanças reais na sociedade.

A artista declarou ter perdido o interesse por essas figuras após vê-las em eventos com Ivanka Trump, filha de Donald Trump. Piovani classificou o comportamento como "humanamente falso" e afirmou que a relevância profissional dessas estrelas não é mais suficiente para manter seu respeito.

No desabafo, Luana Piovani refletiu sobre a concentração de poder e a falta de cobrança entre as elites. Para ela, existe uma conveniência entre as grandes personalidades que impede transformações significativas no cenário global.

“Quem pode cobrar os donos do mundo? Os outros donos do mundo. Mas o que eles querem? Ficar cada vez mais donos do mundo”, disparou a atriz.

"Preguiças gigantescas"

Luana revelou que já nutria antipatia pelas famosas antes mesmo dos episódios citados. Segundo ela, o encontro com a família Trump foi o ponto final para que ela deixasse de "lidar" com a importância artística de Gisele e Beyoncé.

"Eu já tinha minhas preguiças gigantescas por outros motivos. Mas agora caguei, porque é tudo humanamente falso", concluiu Piovani, reforçando que prefere se distanciar de ídolos que considera incoerentes em suas posturas humanas.

