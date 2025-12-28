Menu
ENTRETENIMENTO
CONQUISTA

Thais Carla se choca com novo peso: "Última vez eu tinha 16 anos"

Dançarina compartilhou momento nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

28/12/2025 - 15:24 h
Thais Carla compartilhou momento nas redes sociais
Thais Carla compartilhou momento nas redes sociais -

A dançarina e influenciadora Thais Carla surpreendeu os seguidores com uma conquista neste domingo,28. Ela comemorou seu novo peso nas redes sociais, após passar por uma cirurgia bariátrica.

“Gente, a última vez que eu pesei isso, eu tinha 16 anos. Vocês têm noção?”, disse ela, feliz por estar atualmente com 119,6 kg.

Antes do procedimento, a influenciadora já havia passado por um processo de reeducação alimentar e chegou a perder 30 kg antes da bariátrica, realizada em abril deste ano.

Thais compartilha com seus seguidores a rotina de treinos e alimentação. Em um vídeo publicado no YouTube, ela já vinha comentando sobre as mudanças no corpo após a cirurgia, revelando na época que havia emagrecido 75 kg.

A influenciadora também contou que pretende passar por um novo procedimento para retirar o excesso de pele na barriga e em outras regiões, algo que tem a incomodado durante o processo de emagrecimento.

