ENTRETENIMENTO
INDIRETA?

Ex de Bruna Marquezine reage após flagra da atriz com Shawn Mendes

Atitude de João Guilherme chamou a atenção dos internautas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

29/12/2025 - 13:23 h
Ex de Bruna Marquezine reage após flagra da atriz com Shawn Mendes
-

O novo flagra de Shawn Mendes e Bruna Marquezine movimentou as redes sociais. O casal desembarcou no último domingo,28, em Maceió, e uma postagem suspeita do ex-namorado da atriz, João Guilherme, chamou a atenção dos internautas.

O ator publicou em suas redes sociais uma música sugestiva que fala sobre “estar solteiro”.

“Melhor coisa é ficar solteiro. Esperei chegar o verão. Tirei a aliança do dedo. Se pra tu tá bom, pra mim também. Melhor coisa é ficar solteiro. Nós tá vivendo tudo que era só desejo”, diz um trecho do funk Senta Poca.

Com a repercussão da postagem, seguidores do artista entenderam o conteúdo como uma possível indireta para a atriz e o suposto novo namorado. “Melhor coisa é ficar solteiro mesmo, Joãozinho. Bruna não merece você”, comentou uma internauta. “A música… Jotinha não é bobo. Amo o divo”, brincou outra.

O relacionamento entre João Guilherme e Bruna Marquezine teria chegado ao fim oficialmente em fevereiro de 2025, após quase um ano juntos.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por J҉ (@joaoguilherme)

Juntos em Maceió

Shawn Mendes e Bruna Marquezine vêm protagonizando momentos juntos nas redes sociais. Neste último domingo, 28, ambos foram vistos desembarcando juntos em Maceió, no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares.

Pouco antes de serem vistos em Maceió, o cantor já havia sido flagrado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tirando fotos com fãs.

x