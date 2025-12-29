WePink, de Virginia Fonseca, é multada em R$ 1,5 milhão por infrações

Empresa de Virginia Fonseca, a WePink, foi multada pelo Procon de São Paulo - Foto: Divulgação

A empresa de Virginia Fonseca, a WePink, foi multada pelo Procon de São Paulo. A penalidade, no valor de R$ 1.566.416,66, foi aplicada por infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) , após diversas reclamações registradas contra a marca.

Entre as irregularidades apontadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP), estão o descumprimento de prazos de entrega e o envio incompleto de pedidos realizados pelos consumidores. Em alguns casos, os produtos sequer teriam sido entregues.

WePink é acusada por consumidores

O Procon também destacou a demora na realização de estornos e no envio de novos itens em situações de substituição por vício. Além disso, a empresa teria adotado postura indiferente diante de solicitações relacionadas ao “direito de arrependimento” dentro do prazo legal.

Outro ponto observado foi a ausência de informações obrigatórias para o comércio eletrônico, como endereço físico e e-mail para contato. De acordo com o órgão, a WePink não prestou um bom serviço de pós-venda.

“A multa foi estipulada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A empresa tem direito à defesa, e os consumidores que continuarem enfrentando dificuldades ao comprarem neste site devem formalizar reclamações no Procon-SP ou no órgão de defesa do consumidor de sua cidade ou estado”, informou o Procon em comunicado.

Até o momento, a WePink e Virginia Fonseca se pronunciaram sobre multa.