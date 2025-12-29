Menu
ENTRETENIMENTO
INUSITADO

Fã tatua nome de filha de Virginia Fonseca no braço; veja foto

Post viralizou nas redes sociais e ultrapassou milhões de visualizações

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

29/12/2025 - 17:32 h
Mulher viralizou após tatuar Maria Flor no braço, nome da filha de Virginia Fonseca
Um post que circula nas redes sociais chamou a atenção dos internautas ao mostrar a homenagem feita por uma fã à influenciadora Virginia Fonseca. A publicação viralizou recentemente no TikTok e já soma milhões de visualizações, além de milhares de curtidas e comentários.

A autora do conteúdo se identifica como Juliana Cristina e utilizou uma trend da plataforma para declarar sua admiração pela blogueira. Para construir a narrativa do vídeo, a internauta escolheu um trecho da música 'Fiel à Rapariga', do cantor Thiago Aquino.

Na primeira cena, Juliana aparece ao som do verso "Se você quiser", acompanhado de uma imagem de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca. Em seguida, surge a frase “Amanhã vou no tatuador”, enquanto a jovem posa para uma foto, sugerindo que faria uma tatuagem.

Logo depois, ela adapta a letra original da música, trocando “Tatuar o nome da minha dona” por “Tatuar o nome da Florflor”, apelido carinhoso da criança.

Na sequência final do vídeo, Juliana mostra o resultado da homenagem: uma tatuagem no braço com o nome da filha da influenciadora, acompanhado do apelido. A inscrição diz: “Maria Flor, Maria Flor Biruta”.

A repercussão foi imediata. O post ultrapassou seis milhões de visualizações no TikTok, acumulou mais de seis mil comentários e superou a marca de 300 mil curtidas, dividindo opiniões e ampliando ainda mais o alcance da homenagem nas redes sociais.

Veja foto:

Juliana tatuou o nome de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Foto: Reprodução | Redes sociais

polêmica Virginia Fonseca

