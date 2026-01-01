ROMANCE
Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo
Artistas passaram a virada de ano juntos
Por Luiza Nascimento
Os rumores do affair entre a atriz brasileira Bruna Marquezine e o cantor canadense Shawn Mendes foram confirmados nos últimos dias, com registros dos dois em clima de romance. Na virada de ano, na madrugada desta quinta-feira, 1º, os dois foram flagrados dando um beijão durante queima de fogos em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.
Pouco antes, a atriz publicou, nas redes sociais, uma mensagem sobre amor para 2026.
"Beijar, ver o mar, admirar a beleza das coisas, não ter medo de me arriscar, cuidar das minhas feridas, fazer dinheiro, não negligenciar a minha saúde, realizar mais sonhos, estar com quem faz eu sentir que mereço ser amada, me retirar quando sentir necessidade e abrir os meus braços pra chance de ser verdadeiramente feliz", publicou.
Veja o vídeo:
O romance
Apesar do romance ter ganhado força no último mês, fãs especulam que a aproximação entre os dois começou em 2017. Desde então, eles já foram flagrados juntos em diversos momentos.
Um dos encontros foi em março 2025, um mês após o fim do namoro de Bruna e o ator João Guilherme e, há dois meses, os encontros passaram a ser cada vez mais frequente.
Desde novembro, o cantor canadense tem passado vários dias no Brasil. Durante a COP 30, o cantor esteve no evento, e depois foi para Salvador, se hospedar na casa de Ivete Sangalo. Fotos que circularam nas redes sociais mostravam a atriz em um ambiente semelhante.
Em seguida, Shawn partiu para São Paulo, onde curtiu o show de Dua Lipa ao lado de Bruna. No final do mês, os dois foram flagrados juntos em um cinema e na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro.
No entanto, até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre a relação.
