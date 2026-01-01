Menu
AMOR ETERNO

Ivete Sangalo manda recado para o ex após passar Réveillon longe

A cantora também esteve longe das duas filhas gêmeas

Por Franciely Gomes

01/01/2026 - 14:15 h
Ivete e Daniel se separaram em novembro de 2025 -

Ivete Sangalo passou o Réveillon longe de parte da família este ano. Responsável pela contagem durante o Festival Virada Salvador, nesta quarta-feira, 31, a cantora aproveitou para mandar um recado carinhoso para o ex-marido, Daniel Cady.

A famosa comentou em uma publicação feita no Instagram do nutricionista, onde ele aparece celebrando a chegada de 2026 ao lado das filhas gêmeas: Marina e Helena, de 7 anos de idade.

“Que o novo ano chegue trazendo saúde, consciência, simplicidade e mais tempo para o que realmente importa. Que a gente siga cuidando do corpo, da mente, da família, da terra e das relações. Feliz Ano Novo! Que seja leve, verdadeiro e cheio de sentido”, escreveu Daniel na legenda da publicação, recebendo um singelo “Amém” de Ivete.

Apesar da interação breve, diversos fãs confessaram a torcida pela reconciliação do ex-casal. “Voltem. Vocês são lindos juntos. Espero que Deus possa reconciliar a família de vocês!”, disparou um.

