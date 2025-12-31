Menu
ENTRETENIMENTO
PODE ISSO?

Influenciador +18 causa polêmica ao gravar conteúdo com o pai

O rapaz contou detalhes sobre a gravação íntima com o próprio pai

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/12/2025 - 18:03 h
O rapaz contou detalhes da gravação com o pai

Rafa Martins se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. O influenciador +18 deu o que falar após anunciar a gravação de um conteúdo adulto com o próprio pai, Anderson Peixoto.

Em seu perfil do Instagram, o rapaz revelou que resolveu gravar um vídeo íntimo com o pai após reencontrá-lo, já que estavam sem se falar há 8 anos. Entretanto, Rafa garantiu que não houve nenhum tipo de contato entre eles e que ele transou com a madrasta.

“Demos uma chance e fizemos as pazes, curtimos uma noite em família, bebemos demais e acabamos gravando. A gente ficou se exibindo, mas não rolou contato entre nós. Depois disso, peguei minha madrasta, ele mesmo que incentivou”, revelou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Otariano (@otariano)

“Não tem incesto, isso está na cabeça das pessoas. Meu pai me apoia em tudo. Ele sabe dos meus conteúdos e não temos tabus. Nunca imaginei que faria isso, mas aconteceu. Sem peso, sem culpa. Somos adultos e curtimos o momento. É polêmico? Talvez. Mas não vejo problema”, completou.

O rapaz ainda aproveitou para rebater os julgamentos do público. “Não vivemos de hipocrisia e tabus. Talvez tenha passado do limite moral de algumas pessoas, mas somos adultos e livres. As pessoas julgam e falam demais. O mais importante é que a nossa família voltou a ser feliz”, concluiu.

x