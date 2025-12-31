Influenciador +18 causa polêmica ao gravar conteúdo com o pai

O rapaz contou detalhes da gravação com o pai - Foto: Reprodução | Instagram

Rafa Martins se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. O influenciador +18 deu o que falar após anunciar a gravação de um conteúdo adulto com o próprio pai, Anderson Peixoto.

Em seu perfil do Instagram, o rapaz revelou que resolveu gravar um vídeo íntimo com o pai após reencontrá-lo, já que estavam sem se falar há 8 anos. Entretanto, Rafa garantiu que não houve nenhum tipo de contato entre eles e que ele transou com a madrasta.

“Demos uma chance e fizemos as pazes, curtimos uma noite em família, bebemos demais e acabamos gravando. A gente ficou se exibindo, mas não rolou contato entre nós. Depois disso, peguei minha madrasta, ele mesmo que incentivou”, revelou.

“Não tem incesto, isso está na cabeça das pessoas. Meu pai me apoia em tudo. Ele sabe dos meus conteúdos e não temos tabus. Nunca imaginei que faria isso, mas aconteceu. Sem peso, sem culpa. Somos adultos e curtimos o momento. É polêmico? Talvez. Mas não vejo problema”, completou.

O rapaz ainda aproveitou para rebater os julgamentos do público. “Não vivemos de hipocrisia e tabus. Talvez tenha passado do limite moral de algumas pessoas, mas somos adultos e livres. As pessoas julgam e falam demais. O mais importante é que a nossa família voltou a ser feliz”, concluiu.