POLÊMICA
José de Abreu comemora morte de Oscar Maroni: “Diabo que o carregue”
Empresário era apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro
Por Luiza Nascimento
O ator José de Abreu usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 31, para comemorar a morte do empresário Oscar Maroni. No perfil do X (antigo Twitter), o artista reagiu à notícia.
“Bolsonarista canalha. Vá pro diabo que o carregue.”, escreveu.
A publicação repercutiu na internet e dividiu opiniões. A discórdia entre os dois se deu devido posicionamentos políticos distintos, pois Maroni era declaradamente apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Confira o post:
A morte de Oscar Maroni
Leia Também:
Oscar Maroni morreu na manhã desta quinta-feira, 31, aos 74 anos, em São Paulo. Ele foi diagnosticado com Alzheimer há pouco mais de um ano e estava em uma casa de repouso.
Maroni ficou conhecido por comandar o Bahamas Club e por ser uma figura popular na noite paulistana.
“Oscar viveu intensamente, fiel às suas convicções e à sua liberdade. Mais do que um empresário, foi um homem que marcou seu tempo e deixou uma história que jamais será esquecida. Agradecemos todas as manifestações de carinho e respeito neste momento de dor”, anunciou a família.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes