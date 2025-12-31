Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

José de Abreu comemora morte de Oscar Maroni: “Diabo que o carregue”

Empresário era apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

31/12/2025 - 16:11 h
Imagem ilustrativa da imagem José de Abreu comemora morte de Oscar Maroni: “Diabo que o carregue”
-

O ator José de Abreu usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 31, para comemorar a morte do empresário Oscar Maroni. No perfil do X (antigo Twitter), o artista reagiu à notícia.

“Bolsonarista canalha. Vá pro diabo que o carregue.”, escreveu.

A publicação repercutiu na internet e dividiu opiniões. A discórdia entre os dois se deu devido posicionamentos políticos distintos, pois Maroni era declaradamente apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Confira o post:

Imagem ilustrativa da imagem José de Abreu comemora morte de Oscar Maroni: “Diabo que o carregue”
| Foto: Reprodução

A morte de Oscar Maroni

Oscar Maroni morreu na manhã desta quinta-feira, 31, aos 74 anos, em São Paulo. Ele foi diagnosticado com Alzheimer há pouco mais de um ano e estava em uma casa de repouso.

Maroni ficou conhecido por comandar o Bahamas Club e por ser uma figura popular na noite paulistana.

“Oscar viveu intensamente, fiel às suas convicções e à sua liberdade. Mais do que um empresário, foi um homem que marcou seu tempo e deixou uma história que jamais será esquecida. Agradecemos todas as manifestações de carinho e respeito neste momento de dor”, anunciou a família.

x