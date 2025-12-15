Zezé x Lula: José de Abreu expõe cantor e o chama de 'oportunista'

Ator José de Abreu - Foto: Divulgação

O cantor Zezé Di Camargo criticou o SBT por convidar o presidente Lula (PT) para a estreia do SBT News. O ator José de Abreu entrou na polêmica e chamou o sertanejo de "oportunista".

Na situação, o ator ironizou ao divulgar que o sertanejo receberá um cachê de R$ 500 mil, pago com verba federal do governo Lula, para um show em Pernambuco.

O embate começou na madrugada de segunda-feira, 15, quando Zezé Di Camargo usou seu Instagram para expressar descontentamento com o SBT.

O cantor criticou a participação de Lula no lançamento da nova plataforma jornalística da emissora, chegando a fazer comentários ofensivos sobre as filhas do empresário Silvio Santos. Como protesto, ele chegou a pedir o cancelamento de seu especial de Natal já gravado para o canal.

A reação veio rápida de José de Abreu. Utilizando seu perfil no X (antigo Twitter), o ator compartilhou uma reportagem da revista Veja que revelava detalhes da contratação do sertanejo para a tradicional Festa de Reis, em São José do Egito (PE), agendada para janeiro.

Cachê de R$ 500 mil financiado por verba do Governo Lula

A reportagem destacada por José de Abreu aponta que a Prefeitura de São José do Egito contratou Zezé Di Camargo via processo de inexigibilidade para a apresentação, com um cachê estipulado em R$ 500 mil.

O ponto central da controvérsia é que, segundo a publicação, o pagamento da apresentação será realizado com recursos de origem federal, provenientes do governo Lula, para atender a Secretaria Municipal de Cultura.

José de Abreu não poupou críticas e ironias ao compartilhar a informação. "Um oportunista! Pra pagar o cachê, o governo federal serve? [...] Chupa, gado. RECURSO FEDERAL. Vamos protestar? #cancelashowZeze," provocou o ator, sugerindo uma mobilização online contra a apresentação do cantor.

A fala do ator coloca em xeque a veemência das críticas de Zezé ao presidente Lula e ao SBT, contrastando-as com o recebimento de uma vultosa quantia de dinheiro público oriunda justamente da administração federal que ele contestou.

O caso segue gerando grande repercussão e debate nas redes sociais, unindo os temas SBT News, política e o cachê de Zezé Di Camargo em uma única e explosiva polêmica.