Zezé Di Camargo declara guerra ao SBT após evento com Lula

Zezé Di Camargo rompe relações com o SBT - Foto: Reprodução | Ricardo Stuckert | PR

O cantor Zezé Di Camargo declarou 'guerra' ao SBT em vídeo publicado nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, 15. O artista mostrou revolta após a emissora convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o lançamento do canal de notícias SBT News.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zezé afirmou que vai proibir o canal de exibir o especial de Natal gravado para o canal. O cantor ainda disse que a posição das filhas de Silvio Santos não condiz com as ideias defendidas pelo apresentador, que morreu em agosto de 2024.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT, agora dia 17. Gravado já, com participação do Alexandre Pires, Paula Fernandes, enfim", afirmou o cantor, que continuou.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. Eu juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. "Diante da situação que eu vi no SBT, as pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava [...] Uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe", disparou.

Lula em inauguração do SBT News

O presidente Lula compareceu no evento de lançamento do canal SBT News, na última semana, junto com outras autoridades, como Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula chegou a discursar, lembrando da relação que estabeleceu com, Silvio durante sua primeira passagem pelo Palácio do Planalto, citando o Pan-Americano.