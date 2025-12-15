Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Zezé Di Camargo declara guerra ao SBT após evento com Lula

Presidente esteve na inauguração de novo canal de notícias

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

15/12/2025 - 8:34 h
Zezé Di Camargo rompe relações com o SBT
Zezé Di Camargo rompe relações com o SBT -

O cantor Zezé Di Camargo declarou 'guerra' ao SBT em vídeo publicado nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, 15. O artista mostrou revolta após a emissora convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o lançamento do canal de notícias SBT News.

Leia Também:

Seminário destaca a importância da redução do uso de agrotóxicos
“Sobrevivi”: Virgínia diz que 2025 foi o pior ano de sua vida
Angélica faz confissão inesperada sobre ‘pinta famosa’

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zezé afirmou que vai proibir o canal de exibir o especial de Natal gravado para o canal. O cantor ainda disse que a posição das filhas de Silvio Santos não condiz com as ideias defendidas pelo apresentador, que morreu em agosto de 2024.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT, agora dia 17. Gravado já, com participação do Alexandre Pires, Paula Fernandes, enfim", afirmou o cantor, que continuou.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. Eu juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. "Diante da situação que eu vi no SBT, as pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava [...] Uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe", disparou.

Lula em inauguração do SBT News

O presidente Lula compareceu no evento de lançamento do canal SBT News, na última semana, junto com outras autoridades, como Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula chegou a discursar, lembrando da relação que estabeleceu com, Silvio durante sua primeira passagem pelo Palácio do Planalto, citando o Pan-Americano.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lula Zezé Di Camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zezé Di Camargo rompe relações com o SBT
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Zezé Di Camargo rompe relações com o SBT
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Zezé Di Camargo rompe relações com o SBT
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Zezé Di Camargo rompe relações com o SBT
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x