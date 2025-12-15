Janja acusa Zezé di Camargo de “machismo” e inflama crise no SBT

Cerimônia de lançamento do SBT News - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Em meio à polêmica, a primeira-dama Janja da Silva resolveu quebrar o silêncio e se manifestar sobre as críticas feitas pelo sertanejo Zezé di Camargo após o evento do SBT News, que contou com a presnça do presidente Lula (PT).

A mulher do petista repudiou a seguinte fala do artista: "acho que vocês estão... Desculpem, [estão se] prostituindo". Para Janja, as declarações beiram ao "desrespeito” às mulheres.

“Falar que as filhas de Silvio Santos estão “prostituindo” ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News, reflete todo o machismo e a misoginia presentes", diz a mulher Lula, complementando:

"No pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaço de poder, alimentando discursos de ódio contra nós”.

Janja ainda disse: “Quando falamos em não nos calar diante da violência contra mulheres, é disso que estamos falando também. São pensamentos e discursos como esse, que ferem moral e fisicamente mulheres diariamente em nosso país”.

Em outro trecho do seu posicionamento, a primeira-dama relembrou a trajetória do comunicador Silvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto de 2024.

"Silvio Santos foi um dos principais comunicadores do Brasil e, muito respeitosamente, sempre prezou por um espaço democrático e pela imparcialidade da imprensa", afirmou ela.

Zezé Di Camargo declara guerra ao SBT após evento com Lula

O cantor Zezé Di Camargo declarou 'guerra' ao SBT em vídeo publicado nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, 15. O artista mostrou revolta após a emissora convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o lançamento do canal de notícias SBT News.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zezé afirmou que vai proibir o canal de exibir o especial de Natal gravado para o canal. O cantor ainda disse que a posição das filhas de Silvio Santos não condiz com as ideias defendidas pelo apresentador, que morreu em agosto de 2024.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. Eu juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. "Diante da situação que eu vi no SBT, as pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava [...] Uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe", disse.

Lula na inauguração do SBT News

O presidente Lula (PT) participou do evento de lançamento do canal SBT News, na em São Paulo, na última sexta-feira, 15, junto com outras autoridades, como Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).