Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Janja acusa Zezé di Camargo de “machismo” e inflama crise no SBT

Veja reação da primeira-dama à polêmica causada pelo sertanejo

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

15/12/2025 - 14:09 h | Atualizada em 15/12/2025 - 14:30
Cerimônia de lançamento do SBT News
Cerimônia de lançamento do SBT News -

Em meio à polêmica, a primeira-dama Janja da Silva resolveu quebrar o silêncio e se manifestar sobre as críticas feitas pelo sertanejo Zezé di Camargo após o evento do SBT News, que contou com a presnça do presidente Lula (PT).

A mulher do petista repudiou a seguinte fala do artista: "acho que vocês estão... Desculpem, [estão se] prostituindo". Para Janja, as declarações beiram ao "desrespeito” às mulheres.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Falar que as filhas de Silvio Santos estão “prostituindo” ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News, reflete todo o machismo e a misoginia presentes", diz a mulher Lula, complementando:

"No pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaço de poder, alimentando discursos de ódio contra nós”.

Janja ainda disse: “Quando falamos em não nos calar diante da violência contra mulheres, é disso que estamos falando também. São pensamentos e discursos como esse, que ferem moral e fisicamente mulheres diariamente em nosso país”.

Leia Também:

Bolsonaristas detonam SBT após presença de Lula em evento
Zezé Di Camargo declara guerra ao SBT após evento com Lula
Ana Coelho, CEO do Grupo Aratu, encontra presidente Lula no lançamento do SBT News em São Paulo
Silvio Santos feito por IA ‘discursa’ em inauguração do SBT News

Em outro trecho do seu posicionamento, a primeira-dama relembrou a trajetória do comunicador Silvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto de 2024.

"Silvio Santos foi um dos principais comunicadores do Brasil e, muito respeitosamente, sempre prezou por um espaço democrático e pela imparcialidade da imprensa", afirmou ela.

Zezé Di Camargo declara guerra ao SBT após evento com Lula

O cantor Zezé Di Camargo declarou 'guerra' ao SBT em vídeo publicado nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, 15. O artista mostrou revolta após a emissora convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o lançamento do canal de notícias SBT News.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zezé afirmou que vai proibir o canal de exibir o especial de Natal gravado para o canal. O cantor ainda disse que a posição das filhas de Silvio Santos não condiz com as ideias defendidas pelo apresentador, que morreu em agosto de 2024.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. Eu juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. "Diante da situação que eu vi no SBT, as pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava [...] Uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe", disse.

Lula na inauguração do SBT News

O presidente Lula (PT) participou do evento de lançamento do canal SBT News, na em São Paulo, na última sexta-feira, 15, junto com outras autoridades, como Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Janja da Silva SBT Zezé Di Camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cerimônia de lançamento do SBT News
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Cerimônia de lançamento do SBT News
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Cerimônia de lançamento do SBT News
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Cerimônia de lançamento do SBT News
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x