BRASIL
BRASIL

Ana Coelho, CEO do Grupo Aratu, encontra presidente Lula no lançamento do SBT News em São Paulo

Evento teve a presença de Lula e do governador Tarcísio de Freitas

Redação

Por Redação

12/12/2025 - 22:32 h
Imagem ilustrativa da imagem Ana Coelho, CEO do Grupo Aratu, encontra presidente Lula no lançamento do SBT News em São Paulo
O SBT realizou nesta sexta-feira,12, em São Paulo, o evento de lançamento do SBT News, novo canal de notícias do grupo, que estreia oficialmente na próxima segunda-feira (15). A cerimônia aconteceu nos estúdios do Centro de Televisão Anhanguera, em Osasco, na Região Metropolitana da capital paulista, e contou com a presença de autoridades, empresários e lideranças do setor de comunicação.

Entre os convidados estava Ana Coelho, CEO da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, que acompanhou de perto o início das operações do novo projeto jornalístico da emissora. “As afiliadas devem ter um papel estratégico no projeto e seguem contribuindo para o crescimento do jornalismo do SBT”, destacou Ana Coelho, logo depois de se encontrar com o presidente Lula e com o Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Sidônio Palmeira.

O SBT News nasce com a proposta de se consolidar como um dos principais produtos multiplataforma do país, com atuação integrada na TV aberta, no streaming e nas plataformas digitais. A linha editorial do canal aposta em credibilidade, independência e presença contínua da informação, acompanhando as transformações no consumo de notícias e no comportamento das audiências.

A cerimônia foi conduzida por Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT, ao lado de Renata Abravanel, presidente do Conselho do Grupo Silvio Santos, e de Fábio Faria, responsável pela implementação do projeto. Em seus discursos, os dirigentes destacaram a importância de ampliar a oferta de jornalismo profissional e acessível em um cenário de múltiplas telas e desafios informacionais.

Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez questão de prestigiar o evento, também estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital Ricardo Nunes e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, evidenciando o peso institucional do lançamento.

Outra presença ilustre foi a do craque Ronaldo, o que gerou especulações sobre a participação do Fenômeno na cobertura da Copa do Mundo pelo SBT. No ano que vem, a emissora volta a transmitir a competição após 28 anos, com um time de peso, liderado pelos narradores Galvão Bueno e Tiago Leifert.

Com o novo canal, o SBT amplia sua atuação no jornalismo e sinaliza um movimento de fortalecimento da informação como eixo estratégico do grupo. Para as afiliadas, como a TV Aratu, o projeto representa a ampliação do diálogo entre o jornalismo nacional e regional, conectando diferentes realidades do país em um mesmo ecossistema informativo.

