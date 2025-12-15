Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Filha de Silvio Santos reage a críticas a evento com presença de Lula

Evento de lançamento do SBT News teve críticas por parte do sertanejo Zezé di Camargo

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/12/2025 - 13:59 h | Atualizada em 15/12/2025 - 14:37
Daniela Beyruti, presidente do SBT
Daniela Beyruti, presidente do SBT -

A presidente do SBT e filha de Sílvio Santos (1930-2024), Daniela Beyruti, reagiu as diversas críticas e polêmicas envolvendo o novo canal de notícias da emissora: o SBT News.

O evento de lançamento do canal, na última sexta-feira, 12, contou com a presença do presidente Lula (PT), o que levantou polêmicas sobre a isenção do canal. Entre as diversas críticas recebidas esteve a do cantor Zezé di Camargo.

O sertanejo afirmou que a emissora “se prostituiu” e pediu que o especial gravado por ele, previsto para ser exibido nesta semana, não vá ao ar.

"Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto", afirmou.

De acordo com ela, o SBT, nos últimos cinco anos, a emissora foi reconhecido por pesquisas como o jornalismo de maior confiança e credibilidade.

"Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador. Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los", disse ela.

Confira a carta na íntegra:

"Segunda-Feira, 15 de dezembro de 2025 - Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto.

Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador.

Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los.

O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo.

Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo.

Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos.

Amamos nosso país, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele e convidamos a todos a embarcarem nesse projeto que deseja amenizar os ânimos.

A todos os que têm dúvidas ou receios, faço um convite: assistam ao SBT News. Vocês verão, na prática, o jornalismo de qualidade e independente, que é a nossa marca.

DANIELA ABRAVANEL BEYRUTI

Presidente do SBT"

Tags:

Daniela Beyruti Lula SBT SBT News sílvio santos Zezé Di Camargo

