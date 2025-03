Ator da Globo, José de Abreu critica jornalista da emissora

José de Abreu está no ar na novela ‘Volta Por Cima’ - Foto: Divulgação

O ator José de Abreu, ator da Globo, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira, 21, para criticar a jornalista Julia Duailibi, que trabalha na mesma emissora que ele. Isso aconteceu após a apresentadora conduzir uma entrevista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A sabatina aconteceu na Globonews, em uma edição especial do programa GloboNews Mais, exibido nesta última quinta-feira, 20.

Nas redes sociais, internautas que apoiam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticaram algumas perguntas feitas por Julia Duailibi a Haddad, alegando que a repórter estaria “a serviço dos ricos”.

“Ontem, Julia Duailibi enterrou sua carreira de jornalista comprometida com a informação para ser a voz dos interesses dos ricos. Pior, tentou constranger Haddad e levou um banho de consciência social e dignidade”, escreveu uma pessoa.

José de Abreu, conhecido por seu forte apoio ao governo Lula, compartilhou a publicação em seu perfil no X (antigo Twitter) e reforçou as críticas contra a jornalista. “RIP (sigla de Rest in Peace, Descanse em Paz, em inglês), Julia Duailibi. Não mandem flores… Que coisa triste”, escreveu o ator, marcando diretamente a comunicadora da Globo em sua crítica pública.

Julia Duailibi ainda não se pronunciou sobre as declarações do colega de emissora.