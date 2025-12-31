Bruna Marquezine é flagrada dando beijão em Shawn Mendes; veja foto

Os dois estão juntos há cerca de um mês - Foto: Reprodução | Instagram

Bruna Marquezine e Shawn Mendes não conseguem mais esconder o clima de romance entre eles. Após serem vistos curtindo alguns dias em um hotel do Rio de Janeiro, o casal foi flagrado aos beijos em uma praia de Pernambuco, nesta quarta-feira, 31.

No registro, que viralizou nas redes sociais, a atriz brasileira e o cantor canadense aparecem abraçados, enquanto se beijam no meio do mar. Eles estão em uma casa alugada ao lado de outros amigos, como a modelo Sasha Meneghel, filha de Xuxa.

Ainda segundo informações divulgadas pelos próprios fãs do casal, eles passarão a virada em São Miguel dos Milagres, tentando fugir o máximo possível dos holofotes da mídia e assédio do público.

Shawn Mendes em Salvador

Vale lembrar que Shawn está passando uma temporada no Brasil. Ele veio ao país em novembro deste ano e passou alguns dias em Salvador, na companhia da cantora baiana Ivete Sangalo e do filho dela, Marcelo.

O cantor também acompanhou o show de Dua Lipa em São Paulo, onde se reencontrou com Bruna pela primeira vez. Desde então, os artistas não se desgrudaram mais e tem sido flagrados constantemente juntos.