HOME > ENTRETENIMENTO
TÁ ROLANDO!

Bruna Marquezine é flagrada dando beijão em Shawn Mendes; veja foto

Os dois estão passando alguns dias de folga no Nordeste

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/12/2025 - 17:32 h
Os dois estão juntos há cerca de um mês
-

Bruna Marquezine e Shawn Mendes não conseguem mais esconder o clima de romance entre eles. Após serem vistos curtindo alguns dias em um hotel do Rio de Janeiro, o casal foi flagrado aos beijos em uma praia de Pernambuco, nesta quarta-feira, 31.

No registro, que viralizou nas redes sociais, a atriz brasileira e o cantor canadense aparecem abraçados, enquanto se beijam no meio do mar. Eles estão em uma casa alugada ao lado de outros amigos, como a modelo Sasha Meneghel, filha de Xuxa.

Flagra dos artistas se beijando
Foto: Reprodução | Instagram

Ainda segundo informações divulgadas pelos próprios fãs do casal, eles passarão a virada em São Miguel dos Milagres, tentando fugir o máximo possível dos holofotes da mídia e assédio do público.

Shawn Mendes em Salvador

Vale lembrar que Shawn está passando uma temporada no Brasil. Ele veio ao país em novembro deste ano e passou alguns dias em Salvador, na companhia da cantora baiana Ivete Sangalo e do filho dela, Marcelo.

O cantor também acompanhou o show de Dua Lipa em São Paulo, onde se reencontrou com Bruna pela primeira vez. Desde então, os artistas não se desgrudaram mais e tem sido flagrados constantemente juntos.

x