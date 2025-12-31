PEGOU MAL?
Zé Felipe faz desabafo polêmico após término com Ana Castela
O cantor usou seu perfil do Instagram para falar sobre o ocorrido
Por Franciely Gomes
Zé Felipe deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira, 31. Recém separado da cantora Ana Castela, o sertanejo fez um desabafo polêmico em seu perfil do Instagram e falou sobre as coisas que acontecerem em 2025.
Apesar do fim do relacionamento recente com a “boiadeira” e o divórcio com a influenciadora Virginia Fonseca, mãe de seus 3 filhos, o famoso categorizou o ano como um dos melhores da sua vida.
“Bom dia! Deus abençoe com prosperidade, vida e saúde. Passando (aqui) para agradecer a 2025 que foi o segundo melhor ano da minha vida que foi 2025. O melhor ano vai chegar agora. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida e da sua também. Vai ser incrível”, disse ele.
Vale lembrar que o término com Ana foi anunciado pelo próprio Zé, através de um comunicado oficial. Entretanto, o motivo oficial da separação não foi divulgado ou confirmado pelo ex-casal.
