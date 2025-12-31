Ex-atriz da Globo revela que está em 'jejum de homens' há quase 8 anos

A famosa faleou abertamente sobre sua vida amorosa - Foto: Reprodução | Instagram

Giselle Itié abriu o coração e revelou que está sem se relacionar com homens há quase 8 anos. Ex-atriz da Globo, ela explicou que resolveu fazer um detox após o nascimento do filho, Pedro Luna, de 5 anos de idade.

“Estou há muito tempo nesse movimento, vai dar uns oito anos daqui a pouco. Cheguei a ter um relacionamento de no máximo três meses, mas não conta”, disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

A famosa explicou que criou outros focos e deixou os relacionamentos amorosos de lado. “Passei a maior parte da minha vida focando em relacionamentos amorosos, porque comprei a história de que uma mulher só fica feliz quando ela encontra um príncipe encantado”, afirmou.

“A maternidade me trouxe esse libertar e entender que não. Para eu realmente ser feliz, preciso estar focada em mim. Encontrar um parceiro é uma consequência”, completou ela, que ficou conhecida ao protagonizar a novela ‘Bela, a Feia’, em 2009, na Record TV.