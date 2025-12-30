Voltaram? Atriz da Globo surge em clima de romance com ex

A atriz não escondeu o clima com o ex - Foto: Reprodução | TV Globo

Letícia Colin animou os fãs ao surgir em clima de romance com seu ex-marido, Michel Melamed. Os registros foram publicados pela própria atriz da Globo, que celebrou seu aniversário de 36 anos nesta terça-feira, 30, na cidade de Calgary, no Canadá.

“Vai aqui o registro fundamental do meu primeiro café com 36 anos. Obrigada pelos parabéns todos!!! É bom estar na Terra com vocês”, escreveu a famosa na legenda da publicação, onde aparece também com alguns amigos.

Entretanto, a foto mais comentada pelos seguidores foi a que ela aparece com a cabeça colada na de Michel. Os dois também surgiram abraçados, deixando claro o clima de intimidade.

Vale lembrar que Michel e Letícia são pais de Uri, de 6 anos de idade. Eles ficaram juntos por cerca de nove anos e anunciaram o divórcio publicamente em julho de 2024.