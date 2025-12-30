Casa da filha de Xuxa pega fogo durante a madrugada

A famosa contou detalhes do ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Isabella Scherer passou por um verdadeiro susto na madrugada desta segunda-feira, 29. Viajando com a família, a filha do nadador Xuxa revelou que o imóvel alugado pegou fogo enquanto ela dormia.

“Eu estava dormindo e, às três da manhã, o Pequeno [apelido do marido] acordou porque sentiu um cheiro de churrasco, mas a gente tinha feito churrasco, e não conseguiu voltar a dormir. Meu tio estava ansioso e não conseguia dormir. Às 5h da manhã ele saiu do quarto e viu que a casa estava completamente tomada por fumaça”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A campeã do Masterchef Brasil revelou que saiu do local às pressas com os filhos gêmeos no colo, mas se desesperou ao notar que não conseguia enxergar por causa da quantidade excessiva de fumaça.

“Fiquei tão nervosa e foi tanta adrenalina que eu não tenho noção do tempo que demorou. Sei que peguei a Mel e o meu celular. Eu estava de calcinha! Peguei o short no chão e saí correndo”, relatou.

“Quando eu abri a porta do quarto, que estava no andar de cima e o fogo estava embaixo, não dava para ver nada. Era fumaça preta e um cheiro bizarro de queimado. Saí correndo da casa. Saí de calcinha. Não sei nem como consegui lembrar de pegar o short”, completou.

Motivo do incêndio

Em seu relato, Isa também contou que o incêndio foi ocasionado pelo carvão acumulado na churrasqueira, que foi utilizada mais cedo pela família. Ela explicou que o calor do local fez com que o fogo acendesse novamente.

“A gente fez um churrasco no almoço. Já não tinha mais fogo na churrasqueira, mas pelo calor que ficou ali, tinha muito carvão ainda, a estrutura que era de madeira cedeu e provavelmente quando caiu, a brasa pegou muito oxigênio e começou a queimar essa estrutura”, afirmou.

“A nossa sorte é que do lado desta churrasqueira tem uma cortina. Toda a noite a agente fechava a cortina para dormir. Anteontem à noite, a gente deixou ela meio que aberta, sem querer. Então quando começou a pegar fogo, não foi para a cortina. Se tivesse ido para a cortina ia ser muito mais grave, não se alastrou muito”, concluiu.