Globo tenta entrevista com pai de Oruam, mas Justiça veta

A Globo teve negado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região o pedido para entrevistar Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido popularmente como Marcinho VP, líder do Comando Vermelho na década de 1990. O traficante, que está preso, é pai do cantor Oruam.

A entrevista seria para a série 'Territórios', que narra a disputa de poder e espaço entre facções criminosas e milícias no Rio de Janeiro. Marcinho, que se encontra em um presídio federal, seria entrevistado no local.

Após a primeira negativa da Justiça, a Globo recorreu, mas novamente sem sucesso. Autor da decisão, o desembargador Hélio Nogueira alegou que a entrada da equipe na unidade prisional poderia trazer riscos para Marcinho VP e para a estrutura organizacional da prisão.

“Os provimentos judiciais apresentam-se fundamentados em ponderação entre a liberdade de imprensa e a proteção do entrevistado e da estrutura prisional”, afirmou o desembargador ao proferir a decisão.

Negativa anterior

A Globo não foi a primeira emissora a ter uma entrevista com Marcinho VP barrada pela Justiça. Recentemente, a Record, que entrevistou Oruam, filho do traficante, também recebeu uma negativa.