Influenciador é preso após apalpar mulher em shopping

O rapaz foi encaminhado para a delegacia - Foto: Ilustrativa | Pixabay

Um influenciador digital foi preso após assediar uma mulher no Teresina Shopping, localizado no bairro dos Noivos, em Teresina, no Piauí. Conhecido como Thanis Killian, o rapaz foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil na noite desta segunda-feira, 29.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima relatou que foi apalpada nas nádegas pelo e forçada a dar um beijo no blogueiro. O suspeito também teria dado um beijo no rosto dela sem consentimento, categorizando os atos no crime de importunação sexual.

Funcionária de um restaurante do shopping, ela acionou a equipe de segurança do estabelecimento, que ligou para a polícia imediatamente. Thanis foi autuado em flagrante e passará por uma audiência de custódia em breve.

Ainda segundo as autoridades, o influenciador se defendeu das acusações ao chegar na delegacia e alegou ser homossexual, reforçanado que não teve intenção de importunar a funcionária sexualmente.

Entretanto, testemunhas alegaram que está não é a primeira vez que isso acontece e Thanis já foi alvo de outros episódios envolvendo abordagens consideradas excessivas. Atualmente, ele possui cerca de 73 mil seguidores nas redes sociais e é conhecido entre os moradores de Teresina.