Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ASSÉDIO

Influenciador é preso após apalpar mulher em shopping

A vítima acionou a equipe de segurança do estabelecimento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/12/2025 - 15:23 h
O rapaz foi encaminhado para a delegacia
O rapaz foi encaminhado para a delegacia -

Um influenciador digital foi preso após assediar uma mulher no Teresina Shopping, localizado no bairro dos Noivos, em Teresina, no Piauí. Conhecido como Thanis Killian, o rapaz foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil na noite desta segunda-feira, 29.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Thanis killian (@thanis_killian_selvagem)

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima relatou que foi apalpada nas nádegas pelo e forçada a dar um beijo no blogueiro. O suspeito também teria dado um beijo no rosto dela sem consentimento, categorizando os atos no crime de importunação sexual.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Funcionária de um restaurante do shopping, ela acionou a equipe de segurança do estabelecimento, que ligou para a polícia imediatamente. Thanis foi autuado em flagrante e passará por uma audiência de custódia em breve.

Leia Também:

La Casa de Papel? Ladrões roubam quase R$ 200 milhões em banco
Porto de Galinhas: Violência contra turistas faz prefeitura agir
Ataque a tiros deixa quatro feridos na Bahia

Ainda segundo as autoridades, o influenciador se defendeu das acusações ao chegar na delegacia e alegou ser homossexual, reforçanado que não teve intenção de importunar a funcionária sexualmente.

Entretanto, testemunhas alegaram que está não é a primeira vez que isso acontece e Thanis já foi alvo de outros episódios envolvendo abordagens consideradas excessivas. Atualmente, ele possui cerca de 73 mil seguidores nas redes sociais e é conhecido entre os moradores de Teresina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

importunação sexual influenciador Influenciador preso Thanis Killian

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O rapaz foi encaminhado para a delegacia
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

O rapaz foi encaminhado para a delegacia
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

O rapaz foi encaminhado para a delegacia
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

O rapaz foi encaminhado para a delegacia
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

x