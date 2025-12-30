Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Ataque a tiros deixa quatro feridos na Bahia

Vítimas foram três homens e uma adolescente

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/12/2025 - 12:06 h | Atualizada em 30/12/2025 - 12:19
Imagem ilustrativa da imagem Ataque a tiros deixa quatro feridos na Bahia
-

Quatro pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros na noite desta segunda-feira, 29. O caso ocorreu na Rua dos Bandeirantes, localizada no bairro Rua Nova,em Feira de Santana,no centro-norte da Bahia.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que uma guarnição da 64ªCIPM foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, os agentes encontraram as vítimas, que posteriormente foram socorridas ao Hospital Geral Clériston Andrade. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Sobre o ataque

Os suspeitos chegaram ao local e realizaram os disparos de dentro do veículo. Segundo informações preliminares, as vítimas foram três homens e uma adolescente. Dois deles teriam sido baleados na barriga, o outro no braço, e a jovem na coxa.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados, e não há indícios sobre a motivação do ataque. O caso está sendo investigado.

Tags:

ataque a tiros feira de santana investigação criminal polícia militar da bahia segurança pública vítimas de disparo

