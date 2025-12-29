Menu
Brutal: homem é executado a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Crime aconteceu na noite deste domingo, 28 e autoria ainda é desconhecida

Luan Julião

Por Luan Julião

29/12/2025 - 13:42 h
Polícia ainda investiga a motivação e as circunstâncias do homicídio
-

Um homem foi executado a tiros na noite deste domingo, 28, na Rua Mombasa de Baixo, no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu no local após ser atingida por diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com informações preliminares, o homem caminhava pela via quando foi surpreendido pelo autor do crime. O suspeito efetuou vários tiros e fugiu em seguida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Leia Também:

Jovem é presa após atropelar e matar namorado e amiga dele por ciúmes
Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia
Mulher atropelada por jovem durante 'grau' com moto tem perna amputada

Até o momento, não há informações oficiais sobre a autoria nem sobre a motivação da execução. A área foi isolada por policiais militares, que acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis pelo crime.

