Brutal: homem é executado a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Polícia ainda investiga a motivação e as circunstâncias do homicídio - Foto: Divulgação redes sociais

Um homem foi executado a tiros na noite deste domingo, 28, na Rua Mombasa de Baixo, no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu no local após ser atingida por diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com informações preliminares, o homem caminhava pela via quando foi surpreendido pelo autor do crime. O suspeito efetuou vários tiros e fugiu em seguida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a autoria nem sobre a motivação da execução. A área foi isolada por policiais militares, que acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis pelo crime.