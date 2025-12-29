Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher atropelada por jovem durante 'grau' com moto tem perna amputada

Gleice praticava atividade física na Avenida ACM, em Serrinha, no momento do acidente

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/12/2025 - 7:47 h
Reprodução/ Montagem
Reprodução/ Montagem -

A mulher identificada como Gleice de Araújo, atropelada por uma motocicleta enquanto praticava atividade física na Avenida ACM, em Serrinha, no nordeste da Bahia, teve a perna amputada em decorrência da gravidade dos ferimentos.

O atropelamento ocorreu na noite da quinta-feira, 25, e foi provocado por um adolescente que conduzia a moto realizando o chamado “grau”, manobra em que o veículo trafega apoiado em apenas uma roda.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Inicialmente, Gleice sofreu fratura no fêmur e foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhada a uma unidade de saúde, onde permaneceu internada em estado grave. Ela passou por uma cirurgia de emergência na noite de sexta-feira, 26, quando teve a pena amputada.

O momento do atropelamento foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais, gerando forte comoção e críticas à prática de manobras perigosas em vias públicas.

Leia Também:

Homem em situação de rua é incendiado enquanto dormia
PM: 17 detentos em saidinha voltam a cometer crimes e são presos
Menino de 4 anos cai do 10º andar de prédio e sobrevive

Por meio de nota, a prefeita de Lamarão, Pró Ninha (PT), lamentou o ocorrido. “Isso não é brincadeira. É uma tragédia que poderia ser evitada. Pedimos orações pela recuperação de Gleice e reforçamos a necessidade de conscientização no trânsito”, afirmou.

Em nota, a Polícia Civil informou que um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por lesão corporal foi registrado contra um adolescente de 17 anos na Delegacia Territorial de Serrinha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

“grau” atropelamento motocicleta Saúde Segurança Viária Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reprodução/ Montagem
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Reprodução/ Montagem
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Reprodução/ Montagem
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

Reprodução/ Montagem
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

x