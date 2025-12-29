POLÍCIA
Mulher atropelada por jovem durante 'grau' com moto tem perna amputada
Gleice praticava atividade física na Avenida ACM, em Serrinha, no momento do acidente
Por Victoria Isabel
A mulher identificada como Gleice de Araújo, atropelada por uma motocicleta enquanto praticava atividade física na Avenida ACM, em Serrinha, no nordeste da Bahia, teve a perna amputada em decorrência da gravidade dos ferimentos.
O atropelamento ocorreu na noite da quinta-feira, 25, e foi provocado por um adolescente que conduzia a moto realizando o chamado “grau”, manobra em que o veículo trafega apoiado em apenas uma roda.
Inicialmente, Gleice sofreu fratura no fêmur e foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhada a uma unidade de saúde, onde permaneceu internada em estado grave. Ela passou por uma cirurgia de emergência na noite de sexta-feira, 26, quando teve a pena amputada.
O momento do atropelamento foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais, gerando forte comoção e críticas à prática de manobras perigosas em vias públicas.
Por meio de nota, a prefeita de Lamarão, Pró Ninha (PT), lamentou o ocorrido. “Isso não é brincadeira. É uma tragédia que poderia ser evitada. Pedimos orações pela recuperação de Gleice e reforçamos a necessidade de conscientização no trânsito”, afirmou.
Em nota, a Polícia Civil informou que um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por lesão corporal foi registrado contra um adolescente de 17 anos na Delegacia Territorial de Serrinha.
