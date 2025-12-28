Homem em situação de rua é incendiado enquanto dormia

André foi transferido para unidade de saúde em Salvador - Foto: Reprodução Blog Braga

Um homem em situação de rua sofreu uma tentativa de homicídio, na madrugada deste sábado 27, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, após ter 50% do corpo queimado com gasolina, enquanto dormia na Praça do Hiper Santo Antônio. A vítima foi identificada como André de Souza Silva, de 35 anos.

Mesmo com o corpo, André conseguiu caminhar até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade em busca de atendimento médico. Ele teve queimaduras de terceiro grau em grande parte do corpo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo testemunhas, o ataque ocorreu, por volta de 1h42, quando um homem, ainda não identificado, se aproximou da vítima, jogou gasolina e ateou fogo. Por conta da gravidade dos ferimentos, André foi transferido para O Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) o levou até o aeroporto da cidade, de onde foi transportado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) aérea, por volta das 19h30.

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio. Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. Não há informações sobre o estado de saúde de André. As informações são do Blog Braga.