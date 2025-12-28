Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME BRUTAL

Homem em situação de rua é incendiado enquanto dormia

Ele teve 50% do corpo queimado e foi transferido para Salvador

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/12/2025 - 21:32 h
André foi transferido para unidade de saúde em Salvador
André foi transferido para unidade de saúde em Salvador -

Um homem em situação de rua sofreu uma tentativa de homicídio, na madrugada deste sábado 27, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, após ter 50% do corpo queimado com gasolina, enquanto dormia na Praça do Hiper Santo Antônio. A vítima foi identificada como André de Souza Silva, de 35 anos.

Mesmo com o corpo, André conseguiu caminhar até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade em busca de atendimento médico. Ele teve queimaduras de terceiro grau em grande parte do corpo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo testemunhas, o ataque ocorreu, por volta de 1h42, quando um homem, ainda não identificado, se aproximou da vítima, jogou gasolina e ateou fogo. Por conta da gravidade dos ferimentos, André foi transferido para O Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) o levou até o aeroporto da cidade, de onde foi transportado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) aérea, por volta das 19h30.

Leia Também:

PM: 17 detentos em saidinha voltam a cometer crimes e são presos
Menino de 4 anos cai do 10º andar de prédio e sobrevive
Homem é brutalmente espancado por grupo após acusação de roubo

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio. Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. Não há informações sobre o estado de saúde de André. As informações são do Blog Braga.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

André de Souza Silva HGE Salvador Luís Eduardo Magalhães Polícia Civil queimaduras graves Tentativa de Homicídio UTI aérea

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
André foi transferido para unidade de saúde em Salvador
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

André foi transferido para unidade de saúde em Salvador
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

André foi transferido para unidade de saúde em Salvador
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

André foi transferido para unidade de saúde em Salvador
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

x