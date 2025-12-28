Menu
POLÍCIA
JUSTICEIROS

Homem é brutalmente espancado por grupo após acusação de roubo

Vítima foi cercada e agredida por, pelo menos, quatro pessoas, incluindo uma mulher

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/12/2025 - 18:32 h
Homem foi brutalmente espancado
Homem foi brutalmente espancado

Um homem, ainda não identificado, foi agredido por um grupo de pessoas, na Rua Uruguaiana, bairro Malhado, em Ilhéus, no sul da Bahia, na tarde deste domingo, 28, após ser acusado de roubo. As agressões foram registradas através de vídeo e postadas nas redes sociais.

Nas imagens, o homem é cercada e espancada com socos e pontapés por, pelo menos, quatro pessoas, incluindo uma mulher. Ele ainda foi arremessado ao chão diversas vezes. Durante a agressão, um dos agressores afirmou que o homem teria cometido um roubo contra uma mãe de família.

Homem não foi identificado
Homem não foi identificado | Foto: Reprodução Verdinho Itabuna

Não há informações se houve prisões, nem se o homem foi levado para algum hospital. O nome da vítima e seu estado de saúde ainda não foram divulgados. O caso é investigado pela Polícia Civil. As informações são do Verdinho Itabuna.

