POLÍCIA

Mulher é estrangulada pelo marido por causa de abacates

O caso foi registrado como feminicídio

Redação

Por Redação

28/12/2025 - 17:00 h
Maria Jucineide tinha 45 anos
Uma discussão por causa de abacates terminou no assassinato de uma mulher no oeste do Pará. Maria Jucineide, de 45 anos, foi estrangulada na manhã do sábado, 27, pelo marido da vítima, que fugiu logo após o crime.

Durante coletiva de imprensa, a polícia informou que a mulher foi morta após o marido ter colhido e distribuído a fruta para outras pessoas, o que supostamente teria incomodado a vítima.

Jucineide chegou a chamar atenção do marido, que não teria gostado e acabou estrangulando a esposa.

“A vítima chegou a correr, pedir socorro e gritar. Ela também ligou para familiares antes de ser morta, mas infelizmente não recebeu ajuda de ninguém próximo. Quando os familiares conseguiram chegar à residência, ela já estava morta”, informou a delegada responsável pelo caso, Carmen Ramos

