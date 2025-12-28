TURISMO
Parque do Nordeste supera Disney em lista de melhores do mundo de 2025
Atualmente a atração ocupa a segunda posição do ranking mundial
O parque aquático Beach Park, localizado no Ceará, vem se tornando um dos epicentros do turismo aquático no mudo. No ano de 2025, este parque brasileiro conquistou a segunda posição no ranking mundial do TripAdvisor.
Esta conquista coloca o Beach Park entre um dos melhores parques aquáticos do mundo, superando diversas atrações renomadas, como as da Disney.
Entenda o parque
O Beach Park, situado a aproximadamente 20 quilômetros de Fortaleza, atrai anualmente milhões de visitantes por conta da alta qualidade de suas atrações, atendimento, estrutura e segurança.
O parque é o lar de uma das atrações mais empolgantes, o toboágua “Insano”, com uma altura impressionante de 41 metros. Mesmo não sendo o mais alto do mundo, ele ofereceu uma descida emocionante de 100 quilômetros por hora.
Além das atrações aquáticas, o complexo conta com a Vila Azul do Mar, espaço que reúne gastronomia de alto padrão, lojas e programação cultural.
A estrutura permite que os visitantes ampliem a experiência com hospedagem em quatro resorts integrados, oferecendo conforto e conveniência durante toda a estadia.
Reconhecimento internacional
Na mesma premiação do TripAdvisor, o Beach Park não se destacou apenas entre os parques aquáticos, como também alcançou a sexta colocação entre as principais atrações turísticas do mundo.
O resultado evidencia a capacidade do Brasil de competir com destinos turísticos globais, impulsionando o turismo nacional, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico regional.
Quanto custa entrar no Beach Park
Os ingressos para o Beach Park variam entre R$ 210 e R$ 280, dependendo da data e da antecedência da compra. O parque também oferece tarifas especiais para pessoas com deficiência, gestantes e idosos, com valores a partir de R$ 160.
A presença do Beach Park entre as melhores atrações do planeta reforça o potencial do Brasil no turismo aquático. Com estrutura moderna e opções para todas as idades, o parque segue como um dos destinos mais procurados por turistas brasileiros e estrangeiros.
