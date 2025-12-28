Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Parque do Nordeste supera Disney em lista de melhores do mundo de 2025

Atualmente a atração ocupa a segunda posição do ranking mundial

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/12/2025 - 16:30 h
Beach Park é eleito o 2º melhor parque aquático do mundo em 2025
Beach Park é eleito o 2º melhor parque aquático do mundo em 2025 -

O parque aquático Beach Park, localizado no Ceará, vem se tornando um dos epicentros do turismo aquático no mudo. No ano de 2025, este parque brasileiro conquistou a segunda posição no ranking mundial do TripAdvisor.

Esta conquista coloca o Beach Park entre um dos melhores parques aquáticos do mundo, superando diversas atrações renomadas, como as da Disney.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entenda o parque

O Beach Park, situado a aproximadamente 20 quilômetros de Fortaleza, atrai anualmente milhões de visitantes por conta da alta qualidade de suas atrações, atendimento, estrutura e segurança.

O parque é o lar de uma das atrações mais empolgantes, o toboágua “Insano”, com uma altura impressionante de 41 metros. Mesmo não sendo o mais alto do mundo, ele ofereceu uma descida emocionante de 100 quilômetros por hora.

Além das atrações aquáticas, o complexo conta com a Vila Azul do Mar, espaço que reúne gastronomia de alto padrão, lojas e programação cultural.

A estrutura permite que os visitantes ampliem a experiência com hospedagem em quatro resorts integrados, oferecendo conforto e conveniência durante toda a estadia.

Leia Também:

Bahia vira refúgio de estrelas: saiba como chegar no paraíso que Virgínia e Vini estão hospedados
Chapada Diamantina pode ter nova rota turística em 2026
Os 5 maiores parques aquáticos do Brasil para curtir as férias
Neve no Natal? Capital brasileira vai amanhecer em clima europeu

Reconhecimento internacional

Na mesma premiação do TripAdvisor, o Beach Park não se destacou apenas entre os parques aquáticos, como também alcançou a sexta colocação entre as principais atrações turísticas do mundo.

O resultado evidencia a capacidade do Brasil de competir com destinos turísticos globais, impulsionando o turismo nacional, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico regional.

Quanto custa entrar no Beach Park

Os ingressos para o Beach Park variam entre R$ 210 e R$ 280, dependendo da data e da antecedência da compra. O parque também oferece tarifas especiais para pessoas com deficiência, gestantes e idosos, com valores a partir de R$ 160.

A presença do Beach Park entre as melhores atrações do planeta reforça o potencial do Brasil no turismo aquático. Com estrutura moderna e opções para todas as idades, o parque segue como um dos destinos mais procurados por turistas brasileiros e estrangeiros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil parque aquático Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Beach Park é eleito o 2º melhor parque aquático do mundo em 2025
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Beach Park é eleito o 2º melhor parque aquático do mundo em 2025
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Beach Park é eleito o 2º melhor parque aquático do mundo em 2025
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Beach Park é eleito o 2º melhor parque aquático do mundo em 2025
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

x