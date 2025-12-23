TURISMO
Neve no Natal? Capital brasileira vai amanhecer em clima europeu
Capital aposta em espetáculo com neve artificial, milhões de luzes e atrações gratuitas para encantar o país
Por Iarla Queiroz
Conhecida pelas altas temperaturas e pelo clima típico do Cerrado, Goiânia vai viver uma cena improvável neste Natal. A capital de Goiás vai “amanhecer com neve” — ainda que artificial — como parte da programação do Natal do Bem, evento instalado no Centro Cultural Oscar Niemeyer que promete transformar o espaço em um grande cenário natalino.
A proposta une espetáculo visual, atrações gratuitas e impacto direto na economia local, atraindo moradores e turistas em busca de uma experiência fora do comum no coração do Centro-Oeste brasileiro.
Neve artificial vira atração em meio a milhões de luzes
Ver flocos de neve caindo em Goiânia pode parecer impossível, mas é exatamente essa cena que se tornou um dos principais chamarizes do Natal do Bem 2025. A neve artificial, combinada a cerca de 3 milhões de pontos de luz, cria um ambiente lúdico que toma conta do complexo projetado por Oscar Niemeyer.
O espaço se transforma em um parque temático natalino, com decoração grandiosa e iluminação que muda completamente a paisagem urbana da região.
Estrutura gigante e programação gratuita para todas as idades
Além da neve, o público encontra uma estrutura pensada para todas as idades. Entre as atrações estão uma árvore de Natal de 40 metros de altura, roda-gigante, carrosséis, trenzinho, playgrounds e amplos espaços de convivência.
Toda a programação é gratuita, reforçando o caráter popular do evento e ampliando o acesso de famílias inteiras às atividades oferecidas ao longo da temporada.
Evento deve atrair quase 2 milhões de visitantes
Segundo dados divulgados no programa Especial Natal Brasil, a expectativa é que o Natal do Bem receba cerca de 1,8 milhão de visitantes durante o período de funcionamento. Desse total, aproximadamente 560 mil turistas devem vir de outras cidades, estados e até de fora do país.
O movimento intenso aquece a economia local, impulsionando o comércio, a rede hoteleira e o setor de serviços, além de gerar mais de mil empregos diretos ligados à produção e à operação do evento.
Natal acessível, com inclusão social e identidade regional
Mais do que um espetáculo visual, o Natal do Bem também aposta na inclusão. O evento oferece transporte gratuito a partir de dois pontos da cidade e distribui pipoca e algodão-doce, garantindo que o acesso às atrações seja democrático.
A programação cultural valoriza as raízes locais. O Natal Sertanejo leva ao palco a viola caipira e a música de raiz, enquanto a Vila Gastronômica reúne pratos típicos da culinária goiana, como pamonha, galinhada e receitas com pequi, vendidos a preços sociais.
Goiânia integra projeto nacional de celebrações natalinas
O Natal do Bem faz parte do Especial Natal Brasil, iniciativa do Ministério do Turismo em parceria com a EBC Internacional. O projeto percorre cinco cidades brasileiras — Belém, Goiânia, Fortaleza, Petrópolis e Gramado — representando todas as regiões do país e destacando a diversidade das celebrações natalinas.
O especial será exibido nos dias 24 e 25 de dezembro, em diferentes horários, nos canais da TV Brasil Internacional e do Ministério do Turismo no YouTube, levando ao público do Brasil e do exterior a imagem de um Natal que mistura arquitetura icônica, tradição regional e até neve no coração do país.
