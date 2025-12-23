Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro apela para Moraes e pede internação urgente

Ex-presidente deve ser operado nesta quinta-feira, 25

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

23/12/2025 - 13:09 h
Bolsonaro pode ser operado na quinta, 25
Bolsonaro pode ser operado na quinta, 25 -

A defesa de Jair Bolsonaro (PL), preso após ser condenado por tentativa de golpe de Estado, entrou nesta terça-feira, 23, com um pedido de transferência do ex-presidente para um hospital em Brasília. A expectativa é de que ele passe por um procedimento cirúrgico na quinta, 25.

Leia Também:

“Turismo não pode ser só de ricos, tem que ser de todos”, diz novo ministro
Sem palanque, Flávio aposta em agenda religiosa na pré-campanha
Indulto de Natal: tudo o que você precisa saber sobre o benefício

O pedido, direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, sugere que Bolsonaro seja internado na quarta, 24, véspero do possível procedimento, a fim de que o político passe por uma série de exames pré-operatórios.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A fim de que cirurgia indicada pela equipe médica e confirmada pela perícia realizada pela Polícia Federal seja realizada, e conforme agenda da equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico, requer-se que o Peticionário seja conduzido e internado no hospital DF Star, na data de amanhã, quarta-feira, dia 24 de dezembro, a fim de que possa ser submetido aos exames necessários e preparatórios ao procedimento cirúrgico", diz trecho do pedido de Bolsonaro.

Alexandre de Moraes autoriza cirurgia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, na última sexta-feira, 19, a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar da autorização, Moraes negou o pedido de prisão domiciliar ao político, que cumpre 27 anos e três meses pelos crimes envolvendo a trama golpista que culminou no 8 de Janeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro pode ser operado na quinta, 25
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Bolsonaro pode ser operado na quinta, 25
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Bolsonaro pode ser operado na quinta, 25
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Bolsonaro pode ser operado na quinta, 25
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x