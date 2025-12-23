POLÍTICA
Bolsonaro apela para Moraes e pede internação urgente
Ex-presidente deve ser operado nesta quinta-feira, 25
Por Cássio Moreira
A defesa de Jair Bolsonaro (PL), preso após ser condenado por tentativa de golpe de Estado, entrou nesta terça-feira, 23, com um pedido de transferência do ex-presidente para um hospital em Brasília. A expectativa é de que ele passe por um procedimento cirúrgico na quinta, 25.
O pedido, direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, sugere que Bolsonaro seja internado na quarta, 24, véspero do possível procedimento, a fim de que o político passe por uma série de exames pré-operatórios.
"A fim de que cirurgia indicada pela equipe médica e confirmada pela perícia realizada pela Polícia Federal seja realizada, e conforme agenda da equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico, requer-se que o Peticionário seja conduzido e internado no hospital DF Star, na data de amanhã, quarta-feira, dia 24 de dezembro, a fim de que possa ser submetido aos exames necessários e preparatórios ao procedimento cirúrgico", diz trecho do pedido de Bolsonaro.
Alexandre de Moraes autoriza cirurgia
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, na última sexta-feira, 19, a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Apesar da autorização, Moraes negou o pedido de prisão domiciliar ao político, que cumpre 27 anos e três meses pelos crimes envolvendo a trama golpista que culminou no 8 de Janeiro.
