“Turismo não pode ser só de ricos, tem que ser de todos”, diz novo ministro

Presidente Lula e o novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, tomou posse nesta terça-feira, 23, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Ele vai assumir o lugar deixado por Celso Sabino, que deixou o Ministério na última quarta-feira, 17.

Em discurso, o novo titular da pasta agradecendo ao presidente Lula (PT) a oportunidade de fazer parte de seu governo. Para ele, o turismo precisa ser "inclusivo" e pensado para toda a população.

"O turismo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo, promovendo eventos que geram alegria e a geração de emprego e renda, promovendo acesso de nossos belos destinos a quem ganha menos no país, que é a maioria da população", disse ele.

"Isso se faz tornando o turismo mais inclusivo, mais acessível. O povo já trabalha muito. Turismo não pode ser só de ricos, turismo tem que ser de todos. Se há uma forma de medir que o Brasil avançou é ver gente viajando, desfrutando do lazer com suas famílias", completou Feliciano.

Gustavo Feliciano foi secretário de Turismo da Paraíba e é filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB) e da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano.

O nome do novo ministro foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e escolhido pelo União Brasil, que detém o comando do Ministério, para assumir a vaga.

Na despedida, Sabino destaca COP30

Ao se despedir do cargo, Sabino ressaltou o trabalho realizado durante a COP30, em Belém, no Pará, no mês de novembro.

"A COP30, no início desacreditada, no início combatida, no início desestimulada, mas com a sua [de Lula] decisão firme, o seu apoio restrito e a sua presença na cidade de Belém, a COP de Belém pôde ser a COP mais inclusiva da história, e foi a segunda COP mais participativa de todas que a ONU já fez", disse ele.