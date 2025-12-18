POLÍTICA
Sabino sai, União fica: O plano do partido para não perder o 'Turismo'
Celso Sabino, então titular da pasta, deixou cargo para concorrer ao Senado pelo estado do Pará
Por Yuri Abreu
Mesmo rompido abertamente com o presidente Lula (PT), o União Brasil deve manter o espaço que tem no governo dentro do Ministério do Turismo. Com a saída de Celso Sabino do cargo, na quarta-feira, 17, a legenda já o tem o nome do substituto a ser indicado para a pasta.
O partido quer como novo ministro, de acordo com o Poder 360, o advogado Gustavo Damião Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil–PB). No governo paraibano, Gustavo já ocupou inclusive a secretaria de Turismo e de Desenvolvimento Econômico.
Rompimento
O rompimento entre o União Brasil com o governo Lula aconteceu em setembro. Segundo o partido, a decisão teve como motivação a insatisfação com os espaços oferecidos pelo petista — o União detém o comando de três ministérios.
Porém, apesar de integrar a gestão, a legenda já não apoiava projetos importantes para o Palácio do Planalto, adotando postura contrária no Congresso.
Mas mesmo após o rompimento, Sabino permaneceu no Ministério do Turismo. Apesar de ter sido expulso, a relação dele com o partido se manteve — tanto que anunciou a saída do cargo dizendo que estava fazendo isso a pedido do União Brasil.
