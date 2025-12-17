Menu
BAIXA

Lula anuncia saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo

Vaga continua com União Brasil, que já definiu substituto

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

17/12/2025 - 15:58 h
Celso Sabino na chegada da reunião ministerial na Granja do Torto.
Celso Sabino na chegada da reunião ministerial na Granja do Torto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou,nesta quarta-feira, 17, que Celso Sabino vai deixar o Ministério do Turismo. A troca já era esperada e era prevista para ocorrer após a COP 30 em Belém. Celso Sabino participou da última reunião ministerial do ano, realizada nesta quarta, na Granja do Torto em Brasília.

Leia Também:

União Brasil toma atitude e inicia expulsão de Celso Sabino
Celso Sabino desafia partido e anuncia permanência no governo Lula
Celso Sabino é alvo de processo de expulsão no União Brasil

O União Brasil já escolheu o substituto. Trata-se de Gustavo Damião, filho do deputado Damião Feliciano (União Brasil-PB). Damião é da ala mais ligada ao governo dentro da sigla e atua como um dos vice-líderes do Planalto na Câmara. O movimento teve o aval o presidente do partido, Antônio Rueda.

Apesar de não significar uma recomposição de Rueda com Lula, integrantes da cúpula do União Brasil ouvidos pela Folha de S. Paulo, afirmam que pode ser o início de um armistício e de uma aproximação maior.

O partido pretendia apoiar a candidatura presidencial do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) junto com o PP, mas a possibilidade esfriou com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se lançando ao Planalto. Agora, o cenário para a federação está em aberto, e parte de seus líderes passaram a defender a neutralidade.

Na semana passada, o União Brasil expulsou Celso Sabino, do seu quadro de filiados. A Comissão Executiva da legenda tomou a medida depois de Sabino contrariar a sigla e permanecer no governo. Foram 24 votos pela expulsão em votação secreta.

x