POLÍTICA
POLÍTICA

Ministro do Turismo deixa o cargo e anuncia candidatura ao Senado

Celso Sabino participou da última reunião com Lula

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

17/12/2025 - 19:25 h | Atualizada em 17/12/2025 - 20:09
Celso Sabino ao tomar posse como ministro
O ministro do Turismo, Celso Sabino, confirmou, em nota divulgada à imprensa, nesta quarta-feira, 17, que deixará o cargo, como já havia sido sinalizado pelo Palácio do Planalto após a última reunião ministerial de 2025.

Sabino, que é deputado federal licenciado pelo estado do Pará, será candidato ao Senado nas eleições de 2026. Segundo o ainda ministro, sua pretensão é caminhar ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve apoiar sua empreitada.

Leia Também:

Lula convoca reunião para reforçar combate ao feminicídio no Brasil
Orçamento 2026 e demais projetos da prefeitura são aprovados em última sessão do ano
Cortejado por ACM Neto, Zé Cocá acerta ida para o PSB e apoio a Jerônimo

"Assim como recebi um chamado do presidente Lula, agora recebo e aceito o chamado para uma nova missão, a de disputar as eleições para o Senado Federal, pelo meu estado do Pará, ao lado do presidente Lula, e com a certeza de que temos o melhor projeto para o país e para o meu querido estado do Pará", escreveu.

Fora do Ministério do Turismo, cargo que ocupa desde agosto de 2023, Sabino, que também foi expulso do União Brasil por ter preferido permanecer no governo, procura um novo partido para viabilizar sua candidatura.

Novo ministro

O União Brasil, que havia rompido com o Palácio do Planalto após formar uma federação partidária com o Progressistas (PP), sinalizou ao presidente Lula o desejo de retomar o controle da pasta.

Filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), Gustavo Damião foi o nome escolhido pelo União para ocupar o cargo. A posse ainda não tem data certa para ocorrer.

x