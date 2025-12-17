PUXÃO DE ORELHA
Lula cobra empenho de ministros: “Dá impressão que não são governo"
Presidente fez reunião ministerial na Granja do Torto nesta quarta-feira, 17
Por Anderson Ramos
Durante a reunião ministerial realizada nesta quarta-feira, na Granja do Torto, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cobrou mais empenho de sua equipe de assessores no ano eleitoral.
Ao fim do encontro, o petista afirmou que é necessário que os auxiliares mudem o discurso e passem a falar como governo.
Às vezes, eu fico pensando quando vocês falam: ”Porque no governo do presidente Lula’. Dá a impressão que vocês não são governo. Ou seja, vocês estão comigo esse tempo todo, então o governo não é do presidente Lula, o governo é nosso
O mandatário também chamou atenção para a forma como os ministros se comunicam. “É importante que a gente, na hora da comunicação, não faça comunicação para a gente mesmo. Não é para você que está fazendo, você está fazendo para alguém, e é preciso saber se esse alguém está entendendo o que você está falando”, completou.
Apesar das broncas, Lula avaliou que o ano foi positivo para o governo, apesar das pesquisas indicarem um cenário de acirramento na avaliação da gestão.
“Conseguimos terminar o ano em uma situação amplamente favorável, embora isso não apareça com a força que deveria aparecer nas pesquisas de opinião pública. Não aparece, porque existe uma polarização política no país”, destacou.
