HOME > POLÍTICA
PUXÃO DE ORELHA

Lula cobra empenho de ministros: “Dá impressão que não são governo"

Presidente fez reunião ministerial na Granja do Torto nesta quarta-feira, 17

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

17/12/2025 - 16:23 h
Lula comandou reunião ministerial nesta quarta-feira, 17, na Granja do Torto.
Lula comandou reunião ministerial nesta quarta-feira, 17, na Granja do Torto.

Durante a reunião ministerial realizada nesta quarta-feira, na Granja do Torto, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cobrou mais empenho de sua equipe de assessores no ano eleitoral.

Leia Também:

Lula anuncia saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo
CCJ do Senado aprova projeto que reduz pena de Bolsonaro
CCJ do Senado adia votação do PL da Dosimetria

Ao fim do encontro, o petista afirmou que é necessário que os auxiliares mudem o discurso e passem a falar como governo.

Às vezes, eu fico pensando quando vocês falam: ”Porque no governo do presidente Lula’. Dá a impressão que vocês não são governo. Ou seja, vocês estão comigo esse tempo todo, então o governo não é do presidente Lula, o governo é nosso
Lula durante reunião ministerial

O mandatário também chamou atenção para a forma como os ministros se comunicam. “É importante que a gente, na hora da comunicação, não faça comunicação para a gente mesmo. Não é para você que está fazendo, você está fazendo para alguém, e é preciso saber se esse alguém está entendendo o que você está falando”, completou.

Apesar das broncas, Lula avaliou que o ano foi positivo para o governo, apesar das pesquisas indicarem um cenário de acirramento na avaliação da gestão.

“Conseguimos terminar o ano em uma situação amplamente favorável, embora isso não apareça com a força que deveria aparecer nas pesquisas de opinião pública. Não aparece, porque existe uma polarização política no país”, destacou.

Tags:

governo Lula ministros Reunião ministerial

x