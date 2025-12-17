Menu
POLÍTICA

CCJ do Senado adia votação do PL da Dosimetria

Colegiado atendeu a um pedido de vistas ao texto do relator, senador Espiridião Amin (PP-SC)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

17/12/2025 - 12:30 h
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião com 4 itens. Entre eles, o PL 2.162/2023, que altera a Lei de Execução Penal e o Código Penal para modificar critérios de dosimetria da pena e de progressão de regime
-

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou a votação do Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, nesta quarta-feira, 17, após membros do colegiado pedirem vista do texto apresentado pelo relator, Espiridião Amin (PP-SC).

O adiamento de quatro horas foi definido pelo presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), para que os senadores pudessem analisar com mais profundidade a matéria, que altera critérios para o cálculo e a progressão de penas.

Apesar do prazo, o projeto segue formalmente pautado tanto na CCJ quanto no plenário do Senado. A previsão é de que o texto volte à pauta da CCJ ainda hoje.

Estratégia

A estratégia do pedido de vistas foi vista como uma forma de abrir espaço para negociações de última hora e para ajustes no relatório, diante da resistência de parte da base governista e de bancadas que anunciaram voto contrário.

Antes da concessão do prazo adicional, conforme o Correio Braziliense, senadores aliados ao governo apresentaram requerimentos para tentar impedir a votação do texto na CCJ, mas as iniciativas não prosperaram. O MDB, por sua vez, já havia comunicado oficialmente que votaria contra a proposta.

Leia Também:

“Congresso não fortalece democracia", diz deputada sobre Dosimetria
Otto diz que anistia no PL da Dosimetria seria inconstitucional
Relator mostra surpresa com votação 'relâmpago' da dosimetria

Um dos principais pontos de preocupação levantados durante o debate foi a possibilidade de o projeto beneficiar condenados por crimes que vão além dos atos de 8 de janeiro.

Para responder a essas críticas, o relator acatou uma emenda que restringe a redução de penas aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, mudança que também foi avaliada durante o período de vistas.

Tags:

ccj Espiridião Amin otto alencar PL da Dosimetria Senado Federal

Ver todas

x