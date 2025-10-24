AtlasIntel: aprovação de Lula cresce e atinge maior número desde 2024

Lula volta a crescer em aprovação, aponta levantamento - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece em crescente, segundo o levantamento AtlasIntel/Latam Pulse. No levantamento divulgado nesta sexta-feira, 23, o chefe do Palácio do Planalto chegou a 51.2%, repetindo o maior índice da série, que é de janeiro de 2024.

Na última pesquisa, realizada em setembro, a aprovação era de 50.8%, o que aponta um crescimento de 0.4. Já aqueles que desaprovam o presidente Lula somam 48.1%, uma queda de 0.2% na reprovação em comparação com o último levantamento.

Aqueles que não sabem somam 0.6%, número menor que os 0.3% da pesquisa anterior.

Recorte

O levantamento aponta ainda os recortes que ajudam a compreender o crescimento do presidente da República. Por gênero, por exemplo, Lula tem maior aprovação entre as mulheres, atingindo 55.7%.

Se o recorte a nível de renda familiar, Lula tem maior aprovação entre aqueles que recebem acima de R$ 10 mil, atingindo 64.6%. No quesito religião, os agnósticos e ateus garantem a maior aprovação para o presidente da República, com 81.3%.

Na análise das regiões geográficas, Lula tem maior aprovação no Nordeste, com 54.8%, enquanto a maior desaprovação está no Centro-Oeste (62.6%).

Avaliação do governo Lula

Quando a pergunta é a 'avaliação do governo Lula', 48.0% consideram como ótimo ou bom, enquanto outros 47.2% avaliam como ruim ou péssimo. Aqueles que avaliam como regular são 4.8%.

Em setembro, 46.2% consideravam o governo Lula com bom ou ótimo, um aumento de 1.8% entre os dois levantamentos. A gestão liderada pelo petista também teve um avanço positivo com relação a setembro, quanto 48% dos entrevistados afirmavam que o governo era ruim ou péssimo.

Avaliação setorial e comparação

No recorte avaliação setorial, o governo Lula aparece à frente do governo Jair Bolsonaro (PL) em aprovação. Os maiores índices são registrados nos temas 'políticas sociais e redução da pobreza' (58% x 34%), 'comércio internacional' (58% x 41%), 'moradia' (58% x 38%) e 'relações internacionais' (58% x 37%).

Pesquisa

A pesquisa AtlasIntel/Latam Pulse foi realizada entre os dias 15 e 19 de outubro, com 14.063 respondentes. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

