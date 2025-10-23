Secretário apoia estudo do governo Lula sobre tarifa zero nos ônibus

Augusto Vasconcelos é a favor da gratuidade da passagem no transporte público. - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Salvador (CMS) nesta quinta-feira, 23, para debater a implantação da tarifa zero no transporte público, o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e ex-vereador, Augusto Vasconcelos (PCdoB), demonstrou entusiasmo com a possibilidade da proposta sair do papel.

Em seu discurso, o chefe da Setre afirmou que o valor da passagem afeta diretamente a população mais pobre do país e afirmou ser favorável ao estudo de viabilidade encomendado pelo governo Lula (PT) para avaliar a possibilidade de adoção da medida nas grandes cidades.

“O transporte público tem que ser encarado como um direito e não como mero serviço. Em Salvador milhares de pessoas deixam de pegar ônibus por falta de dinheiro. Quando aumenta a tarifa o problema se agrava, mas quando chega ao fim do ano as empresas cobram mais subsídios pois alegam que tiveram menos passageiros, um ciclo vicioso infinito. Vemos com bons olhos a iniciativa do Presidente Lula de realizar estudos para implantar a tarifa zero”, disse Augusto.

Frente parlamentar

A bancada de oposição na CMS criou uma frente parlamentar mista para discutir a tarifa zero nos transportes públicos de Salvador. A nova frente parlamentar vai debater a viabilidade de uma total isenção de tarifas nos ônibus da cidade.Atualmente, os soteropolitanos desembolsam R$ 5,60 para utilizarem o serviço.

Entre os membros estão os seguinte nomes:

Professor Hamilton Assis (PSOL), presidente da Frente Parlamentar;

Hélio Ferreira (PCdoB), vice-presidente;

Felipe Santana (PSD), membro;

Silvio Humberto (PSB);

Aladilce Souza (PCdoB);

João Claudio Bacelar (Podemos);

Randerson Leal (Podemos);

David Rios (MDB), suplente;

Marta Rodrigues (PT), suplente.

Aposta de Lula

Uma das grandes apostas para o fim do mandato do governo Lula (PT) é estabelecer a tarifa zero para os transportes públicos do país. A viabilidade da medida vem sendo amplamente estudada pela equipe econômica da gestão, a pedido do próprio mandatário.

A fim de avançar com o projeto, o Ministério da Fazenda vem se debruçando em antigos estudos já encomendados pelo governo que perpassam sobre o financiamento do setor de transportes.

“Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor”, disse o chefe da pasta Fernando Haddad.

Opinião de Bruno Reis

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), voltou a ironizar a possibilidade de tarifa zero, sugerida por membros do governo Lula.

Em coletiva de imprensa, ele afirmou que o custo anual do transporte público, no município, é superior a R$ 1,33 bilhão, valor que está acima da capacidade de orçamento da atual administração.

"Alguém vai ter que pagar essa conta. Vamos parar de piada, de conversa fiada, de enrolar a população. Se o governo federal assumir, terá todo o nosso apoio. Porém, os municípios não têm condições de bancar isso sozinhos", disse à época.

Segundo Bruno, a proposta só será viável se de fato o governo federal bancar parte do custo do sistema — o plano vem sendo estudado pela gestão do presidente Lula, mas não teria condições de ser implementado já em 2026, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa.