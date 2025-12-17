Menu
DEFESA ÀS MULHERES

Lula convoca reunião para reforçar combate ao feminicídio no Brasil

Petista se reuniu com representantes de cada um dos poderes da República

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/12/2025 - 19:22 h
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião, nesta quarta-feira, 17, com representantes de cada um dos poderes da República para traçar estratégias no combate ao feminicídio e à violência contra a mulher.

“Então eu queria dizer para vocês que além da quantidade de problemas que eu tenho todo santo dia, eu resolvi trazer mais esse problema para a minha cabeça. Eu falei para a Janja que eu vou assumir a responsabilidade de colocar a luta contra o feminicídio, a luta contra a violência contra a mulher, no meu dia a dia. Cada discurso que eu fizer, eu vou tocar nesse assunto”, afirmou Lula na abertura do encontro.

O petista destacou que a reunião foi feita para iniciar o debate sobre a pauta de forma conjunta.

“Essa reunião aqui não vai decidir nada. Ela vai apenas, sabe, a gente vai assumir o compromisso, cada um dos Poderes aqui. A gente vai preparar propostas para um pacto. Onde é que cada um pode ajudar, o que cada Poder pode fazer, para que a gente possa um dia sonhar em que não haverá violência do homem contra a mulher”, acrescentou o presidente da República.

Quem estava presente no encontro?

Além da primeira-dama, Janja Lula da Silva, Lula convidou o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, a também ministra do STF, Cármen Lúcia, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, o defensor público-geral do Brasil, Leonardo de Magalhães, e a secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho.

A governadora do Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), também esteve presente.

