Lula convoca reunião para reforçar combate ao feminicídio no Brasil

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião, nesta quarta-feira, 17, com representantes de cada um dos poderes da República para traçar estratégias no combate ao feminicídio e à violência contra a mulher.

“Então eu queria dizer para vocês que além da quantidade de problemas que eu tenho todo santo dia, eu resolvi trazer mais esse problema para a minha cabeça. Eu falei para a Janja que eu vou assumir a responsabilidade de colocar a luta contra o feminicídio, a luta contra a violência contra a mulher, no meu dia a dia. Cada discurso que eu fizer, eu vou tocar nesse assunto”, afirmou Lula na abertura do encontro.

O petista destacou que a reunião foi feita para iniciar o debate sobre a pauta de forma conjunta.

“Essa reunião aqui não vai decidir nada. Ela vai apenas, sabe, a gente vai assumir o compromisso, cada um dos Poderes aqui. A gente vai preparar propostas para um pacto. Onde é que cada um pode ajudar, o que cada Poder pode fazer, para que a gente possa um dia sonhar em que não haverá violência do homem contra a mulher”, acrescentou o presidente da República.

Quem estava presente no encontro?

Além da primeira-dama, Janja Lula da Silva, Lula convidou o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, a também ministra do STF, Cármen Lúcia, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, o defensor público-geral do Brasil, Leonardo de Magalhães, e a secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho.

A governadora do Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), também esteve presente.