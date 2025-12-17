DINHEIRO BOLSO
Lula libera crédito bilionário para caminhoneiros e promete renovar frota
Saiba como conseguir financiamento para seu veículo
Por Gabriela Araújo
O governo Lula (PT) autorizou a liberação de uma linha de crédito bilionária para modernização do transporte rodoviário do país. A medida foi assinada pelo presidente e tem o intuito de impulsionar a economia real e a sustentabilidade no setor logístico.
A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira, 16.
Leia Também:
Linha de crédito para caminhoneiros: Como vai funcionar?
O programa destina até R$ 6 bilhões para a aquisição de caminhões novos ou seminovos. A ideia do governo federal é retirar de circulação veículos antigos e menos eficientes, melhorando a segurança nas estradas e reduzindo a emissão de poluentes.
Quem pode solicitar o financiamento?
- Transportadores Autônomos de Cargas (TAC);
- Caminhoneiros associados a cooperativas;
- Empresários individuais (MEI);
- Empresas de transporte rodoviário de cargas (pessoas jurídicas).
Regras e Benefícios
- Financeiro: O BNDES será o responsável pelo repasse dos recursos.
- Para caminhões zero-quilômetro, o financiamento é exclusivo para veículos fabricados no Brasil e credenciados pelo BNDES.
- Bônus: Haverá condições diferenciadas (juros menores ou prazos melhores) para quem entregar caminhões com mais de 20 anos de uso.
- Sustentabilidade: Os projetos devem atender a critérios ambientais e sociais definidos pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
Estímulo à economia real
A nova Medida Provisória integra o esforço do Governo do Brasil para estimular a economia real, fortalecer setores estratégicos como o transporte e o agronegócio e oferecer condições concretas para a retomada da capacidade produtiva, com responsabilidade fiscal e em conformidade com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes