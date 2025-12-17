Menu
POLÍTICA
DINHEIRO BOLSO

Lula libera crédito bilionário para caminhoneiros e promete renovar frota

Saiba como conseguir financiamento para seu veículo

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

17/12/2025 - 10:24 h
Caminhoneiros na BR
Caminhoneiros na BR -

O governo Lula (PT) autorizou a liberação de uma linha de crédito bilionária para modernização do transporte rodoviário do país. A medida foi assinada pelo presidente e tem o intuito de impulsionar a economia real e a sustentabilidade no setor logístico.

A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira, 16.

Linha de crédito para caminhoneiros: Como vai funcionar?

O programa destina até R$ 6 bilhões para a aquisição de caminhões novos ou seminovos. A ideia do governo federal é retirar de circulação veículos antigos e menos eficientes, melhorando a segurança nas estradas e reduzindo a emissão de poluentes.

Quem pode solicitar o financiamento?

  • Transportadores Autônomos de Cargas (TAC);
  • Caminhoneiros associados a cooperativas;
  • Empresários individuais (MEI);
  • Empresas de transporte rodoviário de cargas (pessoas jurídicas).

Regras e Benefícios

  • Financeiro: O BNDES será o responsável pelo repasse dos recursos.
  • Para caminhões zero-quilômetro, o financiamento é exclusivo para veículos fabricados no Brasil e credenciados pelo BNDES.
  • Bônus: Haverá condições diferenciadas (juros menores ou prazos melhores) para quem entregar caminhões com mais de 20 anos de uso.
  • Sustentabilidade: Os projetos devem atender a critérios ambientais e sociais definidos pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Estímulo à economia real

A nova Medida Provisória integra o esforço do Governo do Brasil para estimular a economia real, fortalecer setores estratégicos como o transporte e o agronegócio e oferecer condições concretas para a retomada da capacidade produtiva, com responsabilidade fiscal e em conformidade com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

x