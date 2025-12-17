Lula libera crédito bilionário para caminhoneiros e promete renovar frota

Caminhoneiros na BR - Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil

O governo Lula (PT) autorizou a liberação de uma linha de crédito bilionária para modernização do transporte rodoviário do país. A medida foi assinada pelo presidente e tem o intuito de impulsionar a economia real e a sustentabilidade no setor logístico.

A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira, 16.

Linha de crédito para caminhoneiros: Como vai funcionar?

O programa destina até R$ 6 bilhões para a aquisição de caminhões novos ou seminovos. A ideia do governo federal é retirar de circulação veículos antigos e menos eficientes, melhorando a segurança nas estradas e reduzindo a emissão de poluentes.

Quem pode solicitar o financiamento?

Transportadores Autônomos de Cargas (TAC);

Caminhoneiros associados a cooperativas;

Empresários individuais (MEI);

Empresas de transporte rodoviário de cargas (pessoas jurídicas).

Regras e Benefícios

O BNDES será o responsável pelo repasse dos recursos. Para caminhões zero-quilômetro, o financiamento é exclusivo para veículos fabricados no Brasil e credenciados pelo BNDES.

Bônus: Haverá condições diferenciadas (juros menores ou prazos melhores) para quem entregar caminhões com mais de 20 anos de uso.

Haverá condições diferenciadas (juros menores ou prazos melhores) para quem entregar caminhões com mais de 20 anos de uso. Sustentabilidade: Os projetos devem atender a critérios ambientais e sociais definidos pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Estímulo à economia real

A nova Medida Provisória integra o esforço do Governo do Brasil para estimular a economia real, fortalecer setores estratégicos como o transporte e o agronegócio e oferecer condições concretas para a retomada da capacidade produtiva, com responsabilidade fiscal e em conformidade com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.