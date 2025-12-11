BNDES aprovou mais de meio bilhão para empresas baianas afetadas pelo tarifaço

BNDES aprovou R$ 532,65 milhões em crédito para empresas baianas - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 532,65 milhões em crédito para empresas da Bahia afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos.

Do total aprovado, R$ 375,2 milhões foram para a linha Giro Diversificação (busca de novos mercados) e R$ 155,77 milhões para a linha Capital de Giro (despesas gerais).

O valor representa 95,5% de todos os pedidos de crédito protocolados na instituição para o estado desde o dia 18 de setembro.

BNDES no Brasil

No Brasil todo, o BNDES aprovou R$ 16,18 bilhões em crédito para as empresas brasileiras que foram afetadas pelo tarifaço. O valor representa 99,75% do total de pedidos de crédito protocolados na instituição desde o dia 18 de setembro e que totalizam R$ 16,22 bilhões.

“Com agilidade e competência, o BNDES cumpriu a missão dada pelo presidente Lula de apoiar as empresas exportadoras brasileiras e fornecedores diante das medidas tarifárias impostas de maneira unilateral e injustificada. O tempo para a aprovação do crédito no Brasil Soberano pelo BNDES foi de apenas 26 dias, sete vezes mais rápido do que a média. Uma atuação fundamental para garantir a manutenção dos empregos no Brasil”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

No total, foram realizadas 1.131 operações com empresas de todos os portes, com destaque para as 810 operações com micro, pequenas e médias empresas.

Do total aprovado foram:

R$ 8,37 bilhões foram para a linha Giro Diversificação;

R$ 7,48 bilhões para a linha Capital de Giro;

R$ 295,6 milhões para a linha Bens de Capital.

Já para as indústrias, o total de recursos aprovados foram: