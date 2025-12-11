ECONOMIA
BNDES aprovou mais de meio bilhão para empresas baianas afetadas pelo tarifaço
No Brasil foram realizadas 1.131 operações com empresas em todos os portes
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 532,65 milhões em crédito para empresas da Bahia afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos.
Do total aprovado, R$ 375,2 milhões foram para a linha Giro Diversificação (busca de novos mercados) e R$ 155,77 milhões para a linha Capital de Giro (despesas gerais).
O valor representa 95,5% de todos os pedidos de crédito protocolados na instituição para o estado desde o dia 18 de setembro.
BNDES no Brasil
No Brasil todo, o BNDES aprovou R$ 16,18 bilhões em crédito para as empresas brasileiras que foram afetadas pelo tarifaço. O valor representa 99,75% do total de pedidos de crédito protocolados na instituição desde o dia 18 de setembro e que totalizam R$ 16,22 bilhões.
“Com agilidade e competência, o BNDES cumpriu a missão dada pelo presidente Lula de apoiar as empresas exportadoras brasileiras e fornecedores diante das medidas tarifárias impostas de maneira unilateral e injustificada. O tempo para a aprovação do crédito no Brasil Soberano pelo BNDES foi de apenas 26 dias, sete vezes mais rápido do que a média. Uma atuação fundamental para garantir a manutenção dos empregos no Brasil”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.
Leia Também:
No total, foram realizadas 1.131 operações com empresas de todos os portes, com destaque para as 810 operações com micro, pequenas e médias empresas.
Do total aprovado foram:
- R$ 8,37 bilhões foram para a linha Giro Diversificação;
- R$ 7,48 bilhões para a linha Capital de Giro;
- R$ 295,6 milhões para a linha Bens de Capital.
Já para as indústrias, o total de recursos aprovados foram:
- R$ 12,4 bilhões para a indústria de transformação;
- R$ 2 bilhões o setor de comércio e serviços;
- R$ 1 bilhão a agropecuária;
- R$ 203 milhões a indústria extrativa.
