BAHIA
VÍDEO

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina

Tragédia deixou outras três pessoas feridas na comunidade de Rio Grande

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

16/12/2025 - 21:16 h | Atualizada em 16/12/2025 - 21:50
O veículo atingiu violentamente dois carros e diversas residências em volta.
O veículo atingiu violentamente dois carros e diversas residências em volta.

Uma tragédia abalou o município de Palmeiras, na região da Chapada Diamantina, na tarde desta terça-feira, 16. Um acidente na entrada da comunidade de Rio Grande, sentido Vale do Capão, resultou na morte de cinco pessoas e deixou outras três feridas.

Informações preliminares apontam que um caminhão que realizava serviços na região perdeu o controle dos freios ao descer a ladeira do Rio Grande. Desgovernado, o veículo atingiu violentamente dois carros e diversas residências em volta.

Duas das vítimas fatais foram identificadas como Aurora Rodrigues de Sousa e Mila Queiroz Rosa. A identidade das demais vítimas ainda não foi oficialmente divulgada.

Veja o vídeo do local do acidente:

Ladeira do Rio Grande

A via onde ocorreu o sinistro é conhecida pelos moradores locais como um ponto crítico e palco de acidentes. A comunidade relata uma crescente preocupação com o trânsito de veículos de grande porte e exige medidas urgentes de segurança.

Os moradores têm cobrado das autoridades não apenas a implementação de sinalização adequada e mecanismos de redução de velocidade, mas também consideram a criação de um desvio de veículos pesados por trás do povoado como uma solução para evitar acidentes.

Governo da Bahia lamenta

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se manifestou publicamente sobre o acidente através de uma nota em sua rede social (X, antigo Twitter). O chefe do Executivo expressou profunda tristeza e solidariedade aos familiares das vítimas.

"Recebi com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido nesta terça-feira, na zona rural de Palmeiras, na Chapada Diamantina. Minha solidariedade às famílias, aos amigos das vítimas e a toda a comunidade neste momento tão difícil", declarou o governador.

Jerônimo Rodrigues assegurou que as equipes estaduais foram imediatamente acionadas. A Secretaria da Saúde do Estado está prestando total assistência aos feridos no Hospital Regional de Seabra. O Corpo de Bombeiros segue atuando no local do acidente.

O governador finalizou a nota afirmando que o Estado continuará acompanhando a situação de perto, garantindo todo o apoio necessário às vítimas e à comunidade. O caso será investigado pelas autoridades para determinar as causas exatas do grave ocorrido.

acidente chapada diamantina Palmeiras rio grande Vale do Capão

x