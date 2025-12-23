Menu
NOVO COMANDO

Gustavo Feliciano toma posse como novo ministro do Turismo

Indicado pelo União Brasil, ele assume a pasta após a saída de Celso Sabino

Redação

Por Redação

23/12/2025 - 7:50 h | Atualizada em 23/12/2025 - 8:00
Novo ministro Gustavo Feliciano e Lula
Novo ministro Gustavo Feliciano e Lula -

Gustavo Feliciano, de 42 anos, toma posse como novo ministro do Turismo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta terça-feira, 23, em cerimônia no Palácio do Planalto. Ele assume o cargo após a saída de Celso Sabino, que deixou o governo na semana passada em meio a desgaste com o União Brasil e pressões políticas.

Lula participa da solenidade de transmissão de cargo, confirmada na segunda-feira, 22, pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).

Feliciano foi convidado por Lula para ocupar o cargo na última quinta-feira, 18, após articulação política com o União Brasil, partido que controla a pasta.

Segundo auxiliares do presidente, o União Brasil solicitou oficialmente a devolução do ministério após decidir pela expulsão de Sabino.

O ex-ministro permaneceu no cargo mesmo depois de uma resolução interna da legenda determinar que seus filiados deixassem o governo Lula.

Leia Também:

Sabino sai, União fica: O plano do partido para não perder o 'Turismo'
Ministro do Turismo deixa o cargo e anuncia candidatura ao Senado
Lula anuncia saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo

Quem é o novo ministro?

Paraibano, Gustavo Feliciano é filho do deputado Damião Feliciano (União Brasil) e da ex-governadora da Paraíba Lígia Feliciano (PT).

Formado em Direito, foi diretor-presidente da União de Ensino Superior de Campina Grande (Unesc), onde atuou nas áreas de coordenação acadêmica, infraestrutura, relação com professores e atendimento aos estudantes.

Ele também tem experiência na administração pública, tendo exercido o cargo de secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba durante a gestão do governador João Azevêdo (PSB).

