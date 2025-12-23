NOVO COMANDO
Gustavo Feliciano toma posse como novo ministro do Turismo
Indicado pelo União Brasil, ele assume a pasta após a saída de Celso Sabino
Por Redação
Gustavo Feliciano, de 42 anos, toma posse como novo ministro do Turismo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta terça-feira, 23, em cerimônia no Palácio do Planalto. Ele assume o cargo após a saída de Celso Sabino, que deixou o governo na semana passada em meio a desgaste com o União Brasil e pressões políticas.
Lula participa da solenidade de transmissão de cargo, confirmada na segunda-feira, 22, pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).
Feliciano foi convidado por Lula para ocupar o cargo na última quinta-feira, 18, após articulação política com o União Brasil, partido que controla a pasta.
Segundo auxiliares do presidente, o União Brasil solicitou oficialmente a devolução do ministério após decidir pela expulsão de Sabino.
O ex-ministro permaneceu no cargo mesmo depois de uma resolução interna da legenda determinar que seus filiados deixassem o governo Lula.
Quem é o novo ministro?
Paraibano, Gustavo Feliciano é filho do deputado Damião Feliciano (União Brasil) e da ex-governadora da Paraíba Lígia Feliciano (PT).
Formado em Direito, foi diretor-presidente da União de Ensino Superior de Campina Grande (Unesc), onde atuou nas áreas de coordenação acadêmica, infraestrutura, relação com professores e atendimento aos estudantes.
Ele também tem experiência na administração pública, tendo exercido o cargo de secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba durante a gestão do governador João Azevêdo (PSB).
