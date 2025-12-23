Menu
“BOLSONARO MODERADO”

Sem palanque, Flávio aposta em agenda religiosa na pré-campanha

Pré-candidato à Presidência busca meios de mostrar próprio perfil político ao eleitor

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/12/2025 - 12:09 h | Atualizada em 23/12/2025 - 12:21
Senador Flávio Bolsonaro
Senador Flávio Bolsonaro -

Sem palanque eleitoral, o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) deve recorrer a cultos religiosos como alternativa para impulsionar a pré-campanha.

Nos bastidores, a avaliação no entorno do senador é de que, embora seja conhecido nacionalmente por ser filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele ainda precisa comunicar com mais clareza ao eleitorado o próprio perfil político.

De acordo com informações do blog de Débora Bergamasco, da CNN, a estratégia é consolidar Flávio como a versão “moderada” da família Bolsonaro.

Na segunda-feira, 22, ele participou de um encontro religioso em Vitória, capital do Espírito Santo.

Candidatura ao Planalto

Em meio à corrida pelo espólio político-eleitoral de Jair Bolsonaro, que cumpre pena de prisão por tentativa de golpe de Estado, Flávio se antecipou e anunciou, no início de dezembro, ter sido escolhido pelo pai como candidato do PL à Presidência da República em 2026.

A declaração causou estranheza em parte da direita brasileira, que apostava no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como o nome mais competitivo para herdar o capital político do ex-presidente.

Embora o nome de Flávio não tenha sido abraçado por parte dos aliados, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou posteriormente que ele será o candidato do partido no próximo ano.

Conservadores direita eleições 2026 evangélicos Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro pl Política pré-campanha presidência da república religião

